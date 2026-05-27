City avança por Enzo Maresca para substituir Guardiola

O Manchester City segue em negociações com o técnico Enzo Maresca para assumir o comando da equipe após a saída de Pep Guardiola. Apesar de informações apontarem que o acordo já estaria fechado, as partes ainda discutem alguns detalhes finais do contrato, que deve ter duração de três temporadas.

De acordo com informações da imprensa inglesa, a expectativa é que o acerto seja concluído nos próximos dias. As conversas neste momento envolvem questões como o prazo para o anúncio oficial, a definição da comissão técnica que acompanhará Maresca e outros ajustes burocráticos.

Na última terça-feira (26), o City também confirmou a saída de mais integrantes da comissão de Guardiola. Deixam o clube os auxiliares Pep Ljinders e Kolo Touré, além de Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte e Xabi Mancisidor.

Maresca deixou o Chelsea em janeiro, em meio a um ambiente conturbado, e ainda tinha três anos e meio de contrato com o clube londrino. Por isso, advogados do Chelsea acompanham de perto a situação, já que o time pode exigir compensação financeira pela saída do treinador.

O italiano já havia avisado à diretoria do Chelsea, ainda no ano passado, que despertava interesse do Manchester City para substituir Guardiola no futuro. Maresca trabalhou ao lado do treinador espanhol como auxiliar técnico na temporada 2022/23.

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