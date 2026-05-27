Cruzeiro insiste por Gabriel Rojas e aguarda decisão do Racing

O Cruzeiro segue ativo no mercado e mantém Gabriel Rojas, do Racing, como um dos principais alvos para a próxima janela de transferências. O clube celeste trata o lateral-esquerdo de 28 anos como prioridade para reforçar um setor carente. Apesar da concorrência e da valorização do argentino, a Raposa pretende insistir até o limite pela contratação.

LEIA MAIS: Wanderson perde espaço com Artur Jorge e vira opção no Cruzeiro

A diretoria celeste, entretanto, já deixou claro nos bastidores que não participará de leilões por jogadores. O Cabuloso entende que a situação envolvendo Rojas deve ganhar definição a partir da próxima semana, especialmente por conta da expectativa em torno da convocação da seleção argentina para a Copa do Mundo. Caso confirmado por Lionel Scaloni, o lateral tende a valorizar ainda mais no mercado internacional.

Cruzeiro trata lateral como prioridade da janela

O Racing acompanha atentamente o cenário e não pretende facilitar qualquer negociação. Eliminado da Copa Sul-Americana e vivendo momento de reformulação após a demissão do técnico Gustavo Costas, o clube argentino aguarda a definição do novo treinador antes de avançar em possíveis saídas do elenco. Ainda assim, os dirigentes já sinalizaram que só negociam Gabriel Rojas por valores superiores a 5 milhões de dólares, cerca de R$ 25 milhões.

Enquanto monitora o argentino, a Raposa também condiciona investimentos maiores ao desempenho esportivo. A classificação para as oitavas de final da Libertadores pode aumentar o poder de investimento da SAF do clube e destravar negociações consideradas estratégicas para o segundo semestre.

Além disso, o Cabuloso já descartou alguns nomes oferecidos recentemente. O lateral Wendell – do São Paulo -, por exemplo, chegou a ser sugerido à diretoria, mas não aparece entre as prioridades do clube neste momento. A tendência é que a Raposa mantenha foco total em Gabriel Rojas enquanto busca avançar nas tratativas.

Revelado pelo San Lorenzo, Rojas também acumula passagem pelo Peñarol e pelo Querétaro antes de chegar ao Racing, em 2023. O argentino renovou contrato até dezembro de 2028 e soma 18 partidas na atual temporada, com um gol marcado. Nos bastidores, o Cruzeiro segue atento ao cenário e tenta transformar o lateral em uma das principais contratações da próxima janela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.