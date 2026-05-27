Neymar é ausência no primeiro treino da Seleção

A CBF informou que Neymar não participou do treino da Seleção Brasileira desta quarta-feira (27/5), dia em que parte do elenco se apresentou à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para a preparação para a Copa do Mundo. O craque do Santos foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares.

Ainda de acordo com a entidade, novas informações só sairão após o fim das avaliações por parte da comissão médica da Seleção Brasileira. O jogador, afinal, segue cronograma diferente em relação aos companheiros, já que se recupera de edema na panturrilha, sofrida na partida contra o Coritiba, no dia 17 de maio.

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Assim, segundo informações da “Espn”, é pouco provável a participação de Neymar nos amistosos contra Panamá e Egito. Outro que não treinou foi Danilo, do Flamengo. Titular na vitória por 3 a 0 sobre o Cusco (PER), na última terça-feira (26/5), no Maracanã, o defensor foi poupado das atividades.

Confira a nota da CBF

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