Barcelona acerta a contratação de Anthony Gordon por R$ 467 milhões

O Barcelona acertou com o seu primeiro reforço para a próxima temporada. De acordo com a imprensa espanhola e inglesa, os catalães chegaram a um acordo com o Newcastle pelo atacante Anthony Gordon, de 25 anos, e pagarão 80 milhões de euros (R$ 467,3 milhões). O jogador assinará até junho de 2030.

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Na última temporada, Gordon marcou dez gols na Champions League, chamando a atenção do Barcelona. Como prêmio pelo seu grande ano, foi convocado pelo técnico Thomas Tuchel para a disputa da Copa do Mundo de 2026 pela Inglaterra. O diretor esportivo do clube catalão, Deco, e seu ajudante, o também ex-jogador Bojan Krkic, estiveram no país para reuniões com representantes de diferentes atletas, incluindo os do atacante do Newcastle.

Além do Barça, outros gigantes do futebol europeu tinham o interesse em Gordon, entre eles Liverpool e Bayern de Munique. O jogador disputou 46 partidas pelos Magpies na temporada. Somando todas as competições, marcou 17 vezes, com cinco assistências.

Por outro lado, o Barcelona já confirmou a saída de Robert Lewandowski, que não ficará para a próxima temporada. Aliás, outro que tem permanência incerta é Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United. Os Blaugranas ainda não definiram se exercerão a compra de seus direitos econômicos.

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