Sem Neymar e Danilo, Seleção faz primeiro treino com bola na Granja Comary

A Seleção Brasileira realizou nesta quarta-feira (27/5) o primeiro treino com bola da preparação para a Copa do Mundo, na Granja Comary. Com praticamente todo o elenco à disposição, Carlo Ancelotti comandou a atividade com 21 atletas no gramado.

Os únicos ausentes foram Danilo e Neymar. O defensor do Flamengo foi preservado após atuar durante os 90 minutos da vitória sobre o Cusco, pela rodada final da fase de grupos da Libertadores, poucas horas antes de se apresentar à Seleção.

Já Neymar segue em tratamento por conta do edema na panturrilha sofrido na partida do Santos contra o Coritiba, no último dia 17. O atacante, aliás, realizou exames em uma clinica particular aqui em Teresópolis para saber a gravidade de sua lesão. Neste momento, a tendência é que Neymar não participe dos amistosos diante de Panamá e Egito.

Enquanto aguarda a recuperação dos dois jogadores, Ancelotti aproveitou o primeiro trabalho para iniciar a integração do grupo e observar os atletas em campo. Além dos convocados, o goleiro Léo Nannetti, da base do Flamengo, participou da atividade para completar os treinamentos da equipe.

Além disso, oitaliano ainda não conta com outros três nomes importantes: Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. O trio disputará a final da Uefa Champions League entre Arsenal e Paris Saint-Germain, marcada para sábado (30/5), em Budapeste.

Assim, a preparação brasileira em Teresópolis segue até o próximo sábado (20/5). Depois disso, a delegação viajará para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Panamá, domingo, no Maracanã, no último amistoso antes da viagem para os Estados Unidos. O embarque rumo a Nova Jersey está programado para segunda-feira (01/6).





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