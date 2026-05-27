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Botafogo sofre mais um transfer ban da Fifa

Clube segue proibido de registrar jogadores por prazo indeterminado

Botafogo sofre mais um transfer ban da Fifa
Botafogo sofre mais um transfer ban da Fifa -

O Botafogo terá de lidar com mais um problema nos bastidores antes da abertura da próxima janela de transferências. O clube carioca sofreu um novo transfer ban da Fifa e, assim, segue proibido de registrar jogadores por prazo indeterminado.

A diretoria alvinegra tenta encontrar soluções após conseguir a aprovação do pedido de Recuperação Judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Internamente, segundo informações de “O Globo” desta quarta-feira (27/5), o entendimento é de que parte das punições pode ser revertida nos próximos meses, embora algumas pendências ainda sejam consideradas mais difíceis de resolver.

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Uma delas envolve Thiago Almada. A negociação do meia com o Atlanta United já havia rendido punição ao Botafogo anteriormente, ainda no fim de 2025. Na época, John Textor recorreu a um empréstimo de US$ 25 milhões junto à GDA Luma, empresa apontada como favorita para assumir a SAF alvinegra. Assim, costurou um acordo para retirar o clube da lista de sanções da Fifa.

O acerto previa um pagamento inicial de US$ 10 milhões (R$ 49,1 milhões, no câmbio atual), além de outras quatro parcelas de US$ 5 milhões(R$ 24,5 milhões), somando US$ 30 milhões entre a compra do jogador, bônus contratuais e repasses ligados à venda ao Atlético de Madrid. O Botafogo, no entanto, deixou de quitar uma das parcelas previstas para março, quando Textor ainda estava à frente da operação.

Além do caso envolvendo Almada, o clube também recebera punições por dívidas referentes às contratações de Rwan Cruz, junto ao Ludogorets (BUL), e Santiago Rodríguez, ex-New York City (EUA).

 

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