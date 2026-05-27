Botafogo sofre mais um transfer ban da Fifa

O Botafogo terá de lidar com mais um problema nos bastidores antes da abertura da próxima janela de transferências. O clube carioca sofreu um novo transfer ban da Fifa e, assim, segue proibido de registrar jogadores por prazo indeterminado.

A diretoria alvinegra tenta encontrar soluções após conseguir a aprovação do pedido de Recuperação Judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Internamente, segundo informações de “O Globo” desta quarta-feira (27/5), o entendimento é de que parte das punições pode ser revertida nos próximos meses, embora algumas pendências ainda sejam consideradas mais difíceis de resolver.

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Uma delas envolve Thiago Almada. A negociação do meia com o Atlanta United já havia rendido punição ao Botafogo anteriormente, ainda no fim de 2025. Na época, John Textor recorreu a um empréstimo de US$ 25 milhões junto à GDA Luma, empresa apontada como favorita para assumir a SAF alvinegra. Assim, costurou um acordo para retirar o clube da lista de sanções da Fifa.

O acerto previa um pagamento inicial de US$ 10 milhões (R$ 49,1 milhões, no câmbio atual), além de outras quatro parcelas de US$ 5 milhões(R$ 24,5 milhões), somando US$ 30 milhões entre a compra do jogador, bônus contratuais e repasses ligados à venda ao Atlético de Madrid. O Botafogo, no entanto, deixou de quitar uma das parcelas previstas para março, quando Textor ainda estava à frente da operação.

Além do caso envolvendo Almada, o clube também recebera punições por dívidas referentes às contratações de Rwan Cruz, junto ao Ludogorets (BUL), e Santiago Rodríguez, ex-New York City (EUA).





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