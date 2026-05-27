Florentino Pérez lança candidatura no Real Madrid e dispara contra adversário

Florentino Pérez oficializou nesta quarta-feira sua candidatura à presidência do Real Madrid em um evento marcado por críticas ao rival Enrique Riquelme, defesa do novo Santiago Bernabéu e posicionamentos firmes sobre o Caso Negreira. Apesar da expectativa em torno de possíveis comentários sobre José Mourinho, o presidente merengue não falou sobre o técnico do Benfica e também não respondeu perguntas da imprensa.

LEIA MAIS: City avança por Enzo Maresca para substituir Guardiola

A cerimônia contou com o apoio de ídolos históricos do clube, como Ronaldo e Roberto Carlos. Em um auditório lotado no Hotel Meliá Castilla, Florentino foi recebido com aplausos e manifestações de apoio de torcedores, sócios e dirigentes do clube. Entre os presentes estavam nomes como José Ángel Sánchez, Pirri e Santiago Solari.

Durante o discurso, Pérez atacou diretamente seu adversário político e sugeriu que existe uma campanha contra o Real Madrid nos bastidores.

“Há meses percebo uma movimentação contra o clube. Agora já sabemos quem está por trás disso. São pessoas ligadas a um período muito negativo da nossa história”, afirmou, em referência à gestão de Ramón Calderón.

O dirigente também rebateu críticas sobre a relação com os sócios e garantiu que eles continuarão sendo os donos do clube.

“Os sócios sempre serão os verdadeiros proprietários do Real Madrid. Precisamos proteger o clube contra qualquer ameaça”, declarou.

Outro ponto central da apresentação foi a defesa do projeto de modernização do Santiago Bernabéu. Florentino classificou a reforma como uma revolução tecnológica e destacou a parceria com a Apple no desenvolvimento do estádio.

“O Bernabéu terá a tecnologia do futuro. Queremos transformar sonhos em realidade e criar algo único no futebol mundial”, disse.

Florentino Pérez comenta questões polêmicas de arbitragem

O momento mais aplaudido do evento aconteceu quando o presidente falou sobre o Caso Negreira. Florentino voltou a criticar os pagamentos feitos pelo Barcelona ao ex-vice-presidente do Comitê de Arbitragem da Espanha e prometeu seguir acompanhando o caso até o fim.

“No mundo inteiro existe indignação por um clube ter pago durante 20 anos ao vice-presidente dos árbitros. O Real Madrid foi o único clube a entrar oficialmente no processo. E eu não vou parar”, afirmou.

Na reta final do discurso, Pérez também criticou a gestão financeira de LaLiga e reforçou que sua prioridade continuará sendo defender os interesses do Real Madrid.

“A minha única missão é proteger este clube. Ainda temos muita história para construir juntos”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.