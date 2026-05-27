Bragantino x Corinthians (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Corinthians visita o Bragantino, às 15h (de Brasília), nesta quinta-feira (28), no Centro de Performance e Desenvolvimento de Atibaia. Assim, em momentos opostos, Timão e Massa Bruta seguem na luta por uma lugar entre os oito times que se classificam para a próxima fase da competição nacional.

Dessa forma, a equipe de Bragança Paulista segue em sexto, com 21 pontos. O time da capital, por sua vez, está em 11º, com 19 pontos, a dois do adversário desta quinta(28) e também do Flamengo, atual oitavo colocado.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (28) terá a transmissão da Uol Play.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Massa Bruta vem de duas vitórias importantes e conseguiu se consolidar no G8 do Campeonato Brasileiro sub-20. Afinal, bateu o Cuiabá por 1 a 0, no CT Manoel Dresch, e derrotou o Grêmio por 5 a 4, no Centro de Performance e Desenvolvimento de Atibaia.

Como chega o Corinthians

No último treinamento, no Centro de Excelência em Formação de Atletas do Corinthians (CEFAC), a equipe concluiu a preparação para o desafio com o adversário de Bragança Paulista. Nesse sentido, Gui Amorim, que deixou a partida contra o Fortaleza lesionado, treinou sem limitações e tende a estar em campo.

“Agradeço a Deus e a todos os que me ajudaram durante a recuperação. Foi um momento muito difícil, mas consegui me recuperar bem”, disse o meia, que aproveitou para projetar a partida.

“A semana de treinos foi bem proveitosa e esperamos fazer um grande jogo e trazer os três pontos”, completou.

BRAGANTINO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro sub-20 – 14ª Rodada

Data e horário: 28/05/2026 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: CPD Atibaia, São Paulo (SP)

BRAGANTINO: Vinicius Carvalho, Marquinhos, Ezequiel Gonzalez, Léo Bahia, Chrystian, Victor Gabriel, Yuri Leles, Lima, Jhuan Nunes, Gabriel Lopes e Filipinho (Thalyson). Técnico: Fernando Oliveira

CORINTHIANS: Matheus; Pellegrin, Iago Machado, Lorenzo Correa e Joãozinho; Pedro Thomas, Dourado, Luiz Eduardo e Pires; Luizinho e Nicollas. Técnico: William Batista.

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Assistentes: Diego Morelli de Oliveira (SP) e Ítalo Magno de Paula Andrade (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.