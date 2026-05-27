Manchester United avança por brasileiro e pode fechar acordo nos próximos dias

O Manchester United está perto de fechar a contratação do volante Ederson, da Atalanta. As negociações entre os clubes avançaram nos últimos dias e já caminham para os detalhes finais. A expectativa é de que o acordo seja concluído ainda nesta semana.

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De acordo com informações da imprensa inglesa, a transferência deve girar em torno de 38 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões). O valor seria dividido entre 35 milhões fixos e mais 3 milhões em bônus por metas alcançadas.

O técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, já havia dado indícios da negociação recentemente. Na partida contra a Fiorentina, Ederson ficou no banco durante todo o jogo, e o treinador explicou que o volante estava sendo acompanhado por “um grande clube”.

O brasileiro chegou a estar na mira do Atlético de Madrid, mas o clube espanhol mudou o foco da negociação e passou a priorizar João Gomes, do Wolverhampton. Com isso, o Manchester United ganhou força na disputa.

A contratação de Ederson faz parte da reformulação do meio-campo do United, principalmente após a saída de Casemiro. Contudo, mesmo avançando pelo volante da Atalanta, o clube inglês segue monitorando outras opções para o setor, como Carlos Baleba, do Brighton, e Mateus Fernandes, do West Ham.

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