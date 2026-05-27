São Paulo vence o Vitória pelo Brasileiro Sub-20 e respira na competição

O São Paulo embalou no Campeonato Brasileiro Sub-20 da categoria após derrotar o Vitória por 1 a 0 nesta quarta-feira (27), no CT Manoel Barradas, em Salvador. Com o resultado positivo em solo baiano, o Tricolor celebrou o seu segundo triunfo consecutivo no torneio nacional.

Desde os primeiros minutos, o elenco paulista assumiu as rédeas da partida por meio de um amplo domínio de posse de bola no campo ofensivo. Diante dessa pressão, Nicolas quase abriu o placar aos 29 minutos em um chute de longa distância e, pouco depois, Igor Felisberto exigiu uma boa defesa do goleiro rival em cobrança de falta.

De tanto insistir, a recompensa surgiu já nos acréscimos da etapa inicial, momento em que Nicolas Kauan sofreu uma penalidade máxima dentro da área. O próprio Nicolas assumiu a responsabilidade da cobrança aos 50 minutos e estufou as redes para colocar os visitantes em vantagem.

Logo após o intervalo, a dinâmica do confronto mudou drasticamente porque os donos da casa adotaram uma postura muito mais agressiva. Apesar dessa pressão intensa, os comandados do técnico Júlio Baptista mantiveram a organização tática e usaram os passes rápidos para neutralizar o rival e armar contra-ataques perigosos.

Situação de São Paulo e Vitória

Com um desempenho defensivo seguro, o São Paulo garantiu a vitória magra. Graças a isso, o Tricolor ultrapassou o Fluminense e o próprio Vitória na tabela, assumindo assim a 12ª colocação do campeonato.

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Logo após esse confronto, os dois times terão uma pausa no calendário. Dessa forma, o retorno aos gramados acontecerá apenas no dia 10 de junho, às 15h, pela 15ª rodada. Por um lado, o São Paulo receberá o Red Bull Bragantino no CFA Laudo Natel; por outro lado, o Vitória jogará novamente em sua casa contra o América.

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