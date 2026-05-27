São Paulo se reúne com empresário e vai estudar projeto para virar SAF

O presidente do São Paulo, Harry Massis, se reuniu, nesta quarta-feira (27/5), com o empresário Diego Fernandes para discutir a possibilidade de buscar investidores para o clube paulista. O empresário, aliás, também apresentou um estudo para transformar o clube em SAF.

Aliás, Diego Fernandes pediu para Harry Massis uma espécie de procuração para negociar em nome do clube em busca de investidores. Além disso, ele apresentou ao Tricolor um estudo para formatar o clube para que ele seja transformado em SAF. Massis, porntaot, prometeu analisar e dar uma resposta ao empresário.

Recentemente, Diego Fernandes criou um abaixo-assinado que se apoia no estatuto do São Paulo para transformar o clube em SAF sem a necessidade de passar pelo Conselho Deliberativo. Para isso, é preciso convocar uma Assembleia Geral Extraordinária por meio da assinatura de pelo menos um quinto (20%) de todos os associados do clube social que tenham direito a voto.

Quem é Diego Fernandes

Diego ganhou fama nacional após auxiliar na articulação da chegada do técnico Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. O empresário é CEO e fundador da O8 Partners, responsável por gerir a vida financeira de diversos jogadores e é parceira do C6 Bank.

O empresário, aliás, também é patrono do Museu de Arte de São Paulo e da Pinacoteca. Diego também é apoiador da SOS Mata Atlântica, organização sem fins lucrativos de preservação ambiental. Ele já marcou presença nos camarotes do MorumBIS ao lado de ídolos do clube.

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