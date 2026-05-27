Flamengo fará amistosos na Europa durante a Copa; Benfica é cogitado

O Flamengo passará um tempo na Europa durante a a pausa para Copa do Mundo. De acordo com a informação do “Uol”, o clube fará até três amistosos no Velho Continente durante a competição de seleções. A tendência é a de que todos aconteçam em Portugal. Além disso, a diretoria ainda define a data, mas a tendência é a de que o embarque aconteça entre os dias 26 e 28 de junho.

Inicialmente, a intenção era viajar ou para Portugal ou para o Uruguai. No entanto, o Rubro-Negro descartou por conta do pouco tempo de organização e logística. A Argentina chegou a ser uma possibilidade, mas a diretoria voltou a focar na Europa.

Para viabilizar, o Flamengo fechou uma parceria com uma agência europeia que se comprometeu a arcar com os custos da viagem e hospedagem. A empresa, aliás, já realizou o mesmo tipo de ação com Bayern de Munique, PSG, entre outros.

A delegação também fará uma espécie de intertemporada na região portuguesa do Algarve. O Fla, aliás, quer o Benfica como um dos adversários. Porém, o jogo ainda não está confirmado por questão de calendário do time português.

Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador) são os jogadores que ficarão de fora da viagem. Todos estão convocados para Copa do Mundo.

Por fim, o Flamengo enfrentará o Coritiba, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e em seguida concederá férias ao elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.