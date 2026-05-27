CBF conclui instalação do impedimento semiautomático nos estádios

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (27), que concluiu a instalação dos equipamentos para uso do sistema de impedimento semiautomático em todos os 19 estádios da Série A do Campeonato Brasileiro. MorumBIS e Mineirão foram os últimos estádios a receberem o aparato tecnológico.

Neste fim de semana, a tecnologia foi testada nos jogos entre São Paulo x Botafogo e Cruzeiro x Chapecoense. O mesmo teste ocorreu em todos os outros 17 estádios. Assim, o semiautomático entra em nova fase para a implementação: instrutoras de VAR da CBF farão reuniões com a empresa que opera a tecnologia (Genius Sports) para conhecer a tecnologia e como operá-la.

Ainda nesse período de integração entre as duas tecnologias, os 72 árbitros da categoria PRO CBF receberão treinamentos para a adaptação e controle das decisões. O último estágio desse processo, assim, será somente com os árbitros de VAR, num trabalho de alinhamento entre o uso dos dois sistemas.

“O impedimento semiautomático está em uso nas principais ligas e a tecnologia agiliza na tomada de decisão final por parte da arbitragem.Também teremos um ganho no tempo de bola em jogo e uma informação melhor para quem estará acompanhando as partidas. Passamos por um trabalho complexo de instalação dos equipamentos, com muitas áreas envolvidas, clubes e federações. E agora estamos perto da liberação para o uso. Teremos um impacto positivo na arbitragem”, destacou.

A intenção da CBF, portanto, é passar a usar a tecnologia oficialmente a partir da 20ª do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno da competição.

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