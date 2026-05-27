Atlético vence Puerto Cabello e vai às oitavas da Sul-Americana

O Atlético está classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. O time mineiro teve dificuldades na Arena MRV, mas venceu o Puerto Cabello por 1 a 0, nesta quarta-feira, com gol marcado por Bernard, e garantiu a vaga direta ao encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B.

Com o resultado, o Atlético encerra a fase de grupos com 10 pontos. O Galo teve uma campanha com três vitórias, um empate. Por outro lado, o Puerto Cabello terminou na lanterna do Grupo B, com os mesmos sete pontos do Juventud, terceiro colocado. Cienciano, do Peru, ficou com o segundo lugar e vai disputar os playoffs contra um clube que vier da Libertadores.

O jogo

O Atlético encontrou muitas dificuldades no primeiro tempo. Mesmo com pressão, o time criou pouco ofensivamente e teve problemas para transformar a posse de bola em chances claras. Além disso, quem levou mais perigo foi o Puerto Cabello, principalmente com Vargas, que obrigou Everson a fazer boas defesas. A primeira finalização do Galo aconteceu apenas aos 19 minutos, em um chute cruzado de Renan Lodi que saiu pela linha de fundo. Com o passar do tempo, o nervosismo tomou conta da equipe mineira, que acumulou erros de passe e praticamente não conseguiu incomodar o goleiro adversário.

O Galo voltou do intervalo com alterações e cresceu no jogo. Antes dos 10 minutos, Dudu entrou na vaga de Minda e levou perigo. Além disso, Bernard também incomodou e obrigou o goleiro Graterol a fazer boa defesa em chute colocado. Na segunda oportunidade do camisa 11, ele finalizou rasteiro no canto esquerdo e abriu o placar aos 16 minutos. O gol deu tranquilidade para o Atlético, que conseguiu controlar a partida, quase ampliou com Natanael e Cassierra, em finalizações que pararam na trave, e segurou o placar de 1 a 0 para garantir a classificação.

ATLÉTICO 1×0 PUERTO CABELLO

Última rodada da Fase de Grupos – Copa Sul-Americana

Data e horário: 27/05/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília).

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG).

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Victor Hugo (Alan Franco, aos 19’/2ºT), Maycon (Alexsander, aos 25’/2ºT), Bernard (Cissé, aos 25’/2ºT); Cuello (Lyanco, aos 43’/2ºT), Minda (Dudu, no intervalo), Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

PUERTO CABELLO: Graterol; Vargas (Pernía, aos 42’/2ºT), Obradovic, Ramos e Rosales (Marchán, aos 31’/2ºT); González, Moreno (Linares, aos 31’/2ºT) e Saggiomo (Jayson Martínez, aos 36’/2ºT); Castillo, Flores, Ponce (José Hernández, aos 36’/2ºT). Técnico: Eduardo Saragó.

Gols: Bernard, aos 16’/2ºT (1-0).

Árbitro: Leandro Rey (ARG).

Assistentes: Maximiliano Del Yesso e Juan Mamani (ARG).

VAR: Jorge Baliño (ARG).

Cartões amarelos: Renan Lodi, Natanael (CAM); Robinson Flores, Rosales, Ponce, Linares (APC).

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