Vasco vence o Barracas Central e confirma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana

Em uma noite inspirada em São Januário, o Vasco carimbou sua vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana ao derrotar o Barracas Central-ARG por 3 a 0. Apesar do amplo domínio, o triunfo não foi suficiente para garantir a liderança do Grupo G. Uma vez que o Olimpia-PAR venceu o Audax Italiano-CHI e terminou na ponta da tabela com 13 pontos, deixando o Cruz-maltino logo atrás, com dez.
Aproveitando a superioridade numérica – com Insúa expulso – e o controle absoluto da partida, o Vasco consolidou a vitória com uma atuação destacada de Adson, que balançou as redes duas vezes. Ainda teve um gol de Rojas, selando o placar elástico.
O elenco já vira a chave e passa a focar exclusivamente nas competições nacionais. O próximo compromisso será domingo (31), às 16h (de Brasília), quando a equipe volta a pisar no gramado de São Januário para enfrentar o Atlético-MG, em duelo válido pelo Brasileiro.
Noite de Adson
Com o objetivo de assumir a liderança da chave, o Vasco começou o jogo com um ritmo avassalador. Por conta disso, o Barracas Central, que apenas cumpria tabela, não conseguiu reagir à pressão. Em decorrência desse domínio absoluto, o primeiro gol logo aconteceu. Adson aproveitou o rebote de um escanteio e, graças a um desvio na defesa, abriu o placar.
Logo em seguida, o cenário ficou ainda mais favorável para os cariocas, visto que o mesmo Adson sofreu uma falta violenta de Insúa, que acabou expulso. Aproveitando-se imediatamente dessa superioridade numérica, o time da colina partiu para o ataque. Como resultado, após um cruzamento de Tchê Tchê e rebote do goleiro, o camisa 28 marcou seu segundo gol na partida.
A partir desse momento, com a vitória praticamente encaminhada, o Vasco passou a administrar o ritmo do confronto. Embalado por esse cenário favorável, o Cruzmaltino começou a cadenciar o jogo, ao mesmo tempo em que voltava suas atenções para o que acontecia fora de campo. Dessa forma, a comissão técnica e os jogadores ficaram de olho também no desfecho da outra partida do grupo, disputada entre Olimpia e Audax Italiano.
Pênalti perdido e gol anulado
Com a vitória praticamente assegurada, o Vasco retornou para a etapa complementar exercendo forte pressão e administrando com inteligência a boa vantagem construída. Logo aos nove minutos, a superioridade se traduziu em mais um gol. Rojas recebeu dentro da área e finalizou com precisão para ampliar o placar e carimbar o triunfo carioca.
Pouco depois, o jovem Bruno Lopes balançou as redes pela primeira vez como profissional, aproveitando um rebote do goleiro Miño após chute de Nuno Moreira. O lance, contudo, acabou anulado pela arbitragem após uma demorada revisão do VAR.
Apesar do balde de água fria, o Cruz-maltino teve a oportunidade de ouro para consolidar a goleada em uma penalidade máxima cobrada por Brenner. Mas o atacante desperdiçou a chance ao chutar fraco nas mãos de Miño.
Enquanto o duelo em São Januário se encaminhava para o fim, o Olimpia entrava em campo pela mesma rodada. Mesmo saindo atrás no placar contra o Audax Italiano, buscou uma virada relâmpago por 3 a 1, resultado que garantiu ao time paraguaio a liderança isolada da chave.
VASCO 3×0 BARRACAS CENTRAL-ARG
Copa Sul-Americana – Fase de grupos – 6ª rodada Grupo G
Data: 27/5/2026 (quarta-feira), 19h (de Brasília)
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Adson, 32’/1ºT (1-0); Adson, 46’/1ºT (2-0); Rojas, 9’/2ºT (3-0)
VASCO: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Avellar, 27’/2ºT); Barros (Bruno Lopes, 27’/2ºT)); Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gomez, Adson (Lukas Zuccarello, 14’/2ºT) e Spinelli (Brenner, intervalo). Técnico: Renato Gaúcho.
BARRACAS CENTRAL-ARG: Miño; Martínez (Campi, 15’/2ºT), Jappert, Tobio, Demartini e Inúa; Miloc (Maroni, 24’/2ºT) e Tapia (Barrios, intervalo); Briasco (Bogarín, intervalo), Bruera e Guaraz (Tomás Porra, intervalo). Técnico Rúben Insuá.
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
Cartões amarelos: Barros, Tchê Tchê (VAS); Tobio, Martínez, Tomás Porra (BAR)
Cartões vermelhos: Insúa (BAR)
