Vasco sofre gol olímpico, perde para Avaí e deixa a ponta do Brasileirão Sub-20

Um gol olímpico definiu o confronto entre Avaí e Vasco nesta quarta-feira (27/5), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. No CFA da Ressacada, o time catarinense levou a melhor por 1 a 0 graças à cobrança magistral de Vinicius, no segundo tempo.

Com o resultado, portanto, o Leão da Ilha Avaí emenda sua segunda vitória consecutiva e consegue se afastar da zona de rebaixamento. Chega, portanto, a 14 pontos e ocupa a 15ª posição, ganhando fôlego na briga contra o Z3.

O Cruz-Maltino, por outro lado, sofreu uma derrota que custou caro na classificação. Isso porque o Palmeiras, fora de casa, derrotou o Fortaleza e chegou a 34 pontos, assumindo, assim, a ponta da tabela. A equipe carioca estaciona nos 31 somados e agora é vice-líder.

Na sequência da competição, marcada para o dia 10 de junho às 15h (de Brasília), os dois times terão novos desafios. O Avaí encara o Corinthians no Parque São Jorge, buscando manter o embalo positivo e consolidar sua recuperação. Já o Vasco recebe o Cuiabá no Nivaldão, para s manter na briga pela liderança.

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