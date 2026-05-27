Boca Juniors x Universidad Católica: onde assistir, escalações e arbitragem

Um confronto de cunho absolutamente decisivo acontece na próxima quinta-feira (28), na Argentina, entre Boca Juniors e Universidad Católica. Afinal, o vencedor da partida válida pela sexta rodada do Grupo D, na Libertadores, se garante nas oitavas de final.
Onde assistir
A partida na mítica La Bombonera, às 21h30 (de Brasília), tem transmissão do canal ESPN 4 e do serviço de streaming Disney+.
Como chega o Boca Juniors
Tendo o “trunfo” da vantagem no confronto direto com a Católica, o Boca tem um cálculo simples para avançar. Portador de sete pontos, na terceira posição, vencer significa se igualar ao time chileno e se garantir, no mínimo, como o segundo colocado da chave. Sendo que, em caso de derrota do Cruzeiro para o Barcelona de Guayaquil, no outro jogo do grupo, os argentinos passam ´na condição de líderes.
Como chega a Universidad Católica
Por sua vez, os Cruzados entram na rodada derradeira tendo dez pontos e o conforto de ocupar a liderança do grupo. Desse modo, até mesmo um empate é suficiente para garantir a classificação do time dirigido pelo técnico Daniel Garnero. No caso de vitória, além de eliminar o Boca, assegura o posto de primeiro colocado e, ao menos nas oitavas, a certeza de que vai decidir o confronto em Santiago.
BOCA JUNIORS x UNIVERSIDAD CATÓLICA
Libertadores – Fase de Grupos (6ª Rodada)
Data e hora: 28/05/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)
BOCA JUNIORS: Brey; Braida; Di Lollo, Pellegrino e Blanco; Delgado, Paredes, Ander Herrera e Aranda; Giménez e Zeballos. Técnico: Claudio Úbeda.
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Bernedo; Arancibia, González, Ampuero e Mena; Valencia, Zuqui, Martínez e Giani; Zampedri e Montes. Técnico: Daniel Garnero.
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Cristian Aguirre (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)
