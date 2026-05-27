Botafogo vira e fecha fase de grupos da Sula com a melhor campanha

Ninguém, até agora, foi melhor do que o Botafogo nesta edição da Copa Sul-Americana. Faltava apenas um jogo para confirmar esta condição. Mas o Glorioso não hesitou e virou para cima do Caracas: 3 a 1, nesta quarta-feira (27), no Estádio Olímpico da UCV, pela sexta rodada do Grupo E da competição internacional.
Com 16 pontos em 18 pontos conquistados e garantido nas oitavas desde a rodada passada, o Botafogo definirá a vida no Estádio Nilton Santos até a semifinal, pois a final, no dia 21 de novembro, será em Barranquilla, na Colômbia. Claro, se o time da Estrela Solitária chegar lá.
O Caracas, com oito, passa na segunda colocação, eliminando o Racing, também na jornada passada. Os venezuelanos estão nos playoffs e encontrarão um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.
Botafogo não apresenta nada
Um primeiro tempo extremamente modorrento do Botafogo. Uma equipe preguiçosa e sem a mínima mobilização para o cotejo da Sul-Americana. O Glorioso deixou o Caracas tomar conta da partida e abdicou de jogar, fugindo de algumas de suas características. Assim, em bobeira da defesa, La Mantía, de cabeça, inaugurou o score na capital venezuelana. Na única chance do Fogão, aliás, Barrera tirou muito do goleiro adversário.
Glorioso muda da água para o vinho
Os esporros do técnico Franclim Carvalho devem, aliás, fazer efeito no vestiário durante o intervalo. Afinal, assim como no empate com o São Paulo, no último fim de semana, o time voltou novamente com outra postura. Tucu, então, assumiu o jogo, pegou a bola debaixo do braço e serviu dois companheiros na virada: Ramos, que havia irritado a torcida alvinegra, e Toledo, que acabara de entrar em campo. No fim, o craque argentino ainda ampliou para o Alvinegro.
CARACAS 1×3 BOTAFOGO
Sexta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana
Local: Estádio Olímpico da UCV, em Caracas (VEN)
Data e hora: 27/05/2026, às 19h (horário de Brasília)
Gols: La Mantía, 35’/1ºT (0-1); Ramos, 15’/2ºT (1-1); Toledo,26’/2ºT (1-2); Tucu, 46’/2ºT (1-3)
CARACAS: Benítez (Vegas, 24’/2ºT), Ferreira, Quintero (La Mantía, 18’/2ºT), Mago e Yendis; Larotonda, Gudiño, Correa (Márquez, Intervalo) e Covea; Hernández (Martínez, 30’/2ºT) e Fernández (González, 30’/2ºT). Técnico: Henry Meléndez
BOTAFOGO: Raul, Vitinho (Kadu, Intervalo), Justino, Ythallo e Marçal; Wallace Davi (Medina, Intervalo), Edenilson (Valle, 25’/2ºT), Santi e Tucu; Barrera (Martins, 17’/2ºT) e Ramos (Toledo, 25’/2ºT). Técnico: Franclim Carvalho
Árbitro: Carlos Betancur (COL)
Auxiliares: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)
VAR: Ricardo Garcia (COL)
Cartão Amarelo: Ferreira, Mago (CAR); Wallace Davi, Vitinho (BOT)
Cartão Vermelho:
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.