Andrés Gómez celebra reencontro do Vasco com a vitória e convocação para Copa do Mundo

Em uma noite que trouxe o alívio e a estabilidade de volta a São Januário. O Vasco superou com facilidade o Barracas Central nesta quarta-feira, carimbando sua vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Mais do que a consolidação da classificação no torneio continental, o resultado positivo interrompeu uma incômoda sequência de três derrotas consecutivas sob o comando de Renato Gaúcho, sendo duas delas por goleada, devolvendo a tranquilidade ao elenco.

Principal destaque da partida, o atacante Andrés Gómez não escondeu a satisfação pelo reencontro com a vitória e destacou a importância de acalmar os ânimos nos bastidores ao declarar à Paramount.

“Voltamos a vencer vinahso de três derrotas. Era difícil para a gente e para o torcedor. Conseguimos classificar que era o mais importante, depois vamos ver como solucionar o resto”, disse.

Representante do Vasco na Copa

Em primeiro lugar, o atacante colombiano celebra o bom momento no clube carioca. Além disso, ele vive a expectativa de dar um salto gigante na carreira, visto que foi oficialmente convocado para disputar a Copa do Mundo. Por conta disso, seu compromisso com a seleção irá antecipar sua despedida temporária do Cruzmaltino. Por fim, vale destacar que seu retorno ao time está previsto apenas para o término do Mundial.

Demonstrando orgulho pela oportunidade, Gómez ressaltou o sentimento de realizar um objetivo profissional ao projetar seu futuro imediato:

“Muito contente pela convocação, é o sonho de todo jogador representar sua seleção na Copa do Mundo. Queria estar para ajudar o Vasco, mas depois da Copa do Mundo estarei pronto para defender o clube”, celebrou.

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Como reflexo dessa transição, o atleta já desfalcará o Vasco no importante duelo deste domingo contra o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Brasileirão, partida na qual ele já estaria compulsoriamente fora por ter de cumprir suspensão automática.

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