Palmeiras aguarda liberação de Ramón Sosa para duelo decisivo

O Palmeiras encerrou, na manhã desta quarta-feira (27), todas as atividades de preparação para o confronto decisivo contra o Junior Barranquilla. A partida ocorre nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, válida pela Copa Libertadores. A principal expectativa nos bastidores do clube alvinegro gira em torno do atacante paraguaio Ramón Sosa, que pode voltar a figurar na lista de atletas relacionados pelo técnico Abel Ferreira.

O jogador foi desfalque nos últimos dois compromissos do Verdão na temporada, diante do Cerro Porteño e do Flamengo, devido a problemas físicos. Sosa iniciou o processo de transição no começo da semana e, na atividade desta quarta, participou de uma parte do treinamento tático de forma integrada com o restante do elenco. A sua presença no jogo depende exclusivamente do aval final do Núcleo de Saúde e Performance do clube, uma vez que o atleta deseja somar minutos em campo antes da divulgação da lista de convocados da seleção do Paraguai para a Copa do Mundo, agendada para a próxima segunda-feira (01).

Paulinho confirmado e situação do departamento médico

Se Ramón Sosa ainda é dúvida, o atacante Paulinho treinou de maneira integral e está próximo de ir para o duelo continental. O jogador balançou as redes no último sábado contra o Flamengo, consolidando o seu retorno gradual após se recuperar de uma grave lesão sofrida na perna direita. Por outro lado, o zagueiro Bruno Fuchs segue entregue ao processo de transição física devido a uma lesão muscular na coxa. Ele continuará fora da equipe até por não ter ido para os trabalhos de campo com o grupo.

A movimentação comandada pela comissão técnica de Abel Ferreira e João Martins contou com ajustes táticos rigorosos e o tradicional recreativo de véspera.

A saber, outro assunto importante diz respeito ao novo reforço do clube, o defensor Alexander Barboza. Ele visitou as instalações da Academia de Futebol para conhecer os novos companheiros e acompanhou a delegação até o Allianz Parque. O Palmeiras realizará os últimos ajustes finos na manhã de quinta-feira, poucas horas antes de a bola rolar.

Provável escalação do Palmeiras

A tendência natural é que Abel Ferreira mantenha a estrutura tática que vem sendo utilizada nas últimas exibições. O provável Palmeiras para enfrentar o Junior Barranquilla deve ir a campo com:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Flaco López.

Este confronto marcará a despedida temporária dos atletas que foram chamados para disputar a Copa do Mundo de 2026 antes da paralisação geral do calendário de competições. O meia Jhon Arias já está confirmado na lista oficial da seleção da Colômbia. Enquanto isso, Flaco López, Giay, Emiliano Martínez, Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio vivem a expectativa de convocação por seus respectivos países. O lateral-esquerdo Piquerez já foi liberado de forma antecipada pela diretoria para concluir o seu tratamento médico junto à seleção do Uruguai.

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