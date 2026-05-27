Atuações do Botafogo contra o Caracas: o mago de Tucumán

Sob os pés abençoados de Tucu e a batuta do mago do Norte da Argentina, o Botafogo consolidou a melhor campanha da fase de grupos da Copa Sul-Americana ao derrotar o Caracas por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira (27), em Caracas, pela rodada seis desta etapa da competição. O Glorioso se credencia como postulante ao bicampeonato. Confira, então, na sequência, como a Coluna do Léo Pereira avaliou o desempenho dos alvinegros.

AS NOTAS DOS JOGADORES DO BOTAFOGO

RAUL – Voltou à meta do Botafogo após Neto ser titular em 654 partidas seguidas. Nenhuma defesa importante nos 90 minutos do espetáculo e nenhuma falha escandalosa. Não pegou a cabeçada no gol do Caracas e rezou para não levar o segundo no fim. Sua prece foi atendida. A pelota, afinal, ciscou no poste – NOTA: 5,0

VITINHO – Chegou duro nos adversários e atrasado algumas vezes na marcação. Quase marca um gol contra, encobrindo Raul. Não se ofereceu como opção ofensiva, pois o Botafogo quase não chegava trabalhando a bola. Decepção total! Saiu, assim, no intervalo, para a entrada de Kadu – NOTA: 3,0

JUSTINO – Deu condição para La Mantía, do Caracas, testar no gol dos caras. Apesar de parecer assustado, jogou, no entanto, com muita seriedade, descomplicando algumas ações defensivas. Não hesitou em mandar a bola para o mato quando o momento demandou. Boa postura em campo – NOTA: 6,0

YTHALLO – Um pouco abaixo do companheiro de zaga. Apresentou alguma dificuldade na bola aérea e nas saídas com a redonda nos pés. Precisa ajustar a pontaria – NOTA: 5,5

MARÇAL – O Bom e Velho foi driblado em lances perigosos do Caracas. Abaixo de sua média na etapa inicial, melhorou o rendimento defensivo durante a segunda parte do espetáculo, fechando melhor os espaços – NOTA: 5,5

WALLACE DAVI – Quando teve a bola nos pés, pecou. Forçou demais nos passes e gerou perda de posse para o Botafogo. Na marcação, deixou brechas. Sentiu o peso de voltar ao time profissional. Parece que não está pronto. Saiu, no intervalo, para a entrada de Medina – NOTA: 3,5

EDENILSON – Correu, chegou à frente e ajudou na marcação. Jogador tático do técnico de Miranda do Corvo. Apareceu pouco, mas é importante para o funcionamento das ideias do português. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Valle – NOTA: 6,0

SANTI – Não se omitiu, algo que conta a favor. Após alguns passes errados, achou Tucu na frente. Entretanto, precisa de mais dinamismo no meio de campo – NOTA: 6,0

TUCU – Enfim, uma partida monumental da fera do Norte da Argentina. Quase depois de um ano! O galã alvinegro puxou contra-ataques, largando Barrera, Ramos e Toledo em condições reais de marcar. Os dois últimos aproveitaram as assistências do mago de Tucumán. No fim, ajustou a finalização e cravou o 1-3. Exuberante – NOTA: DEZ

BARRERA – Perdeu um gol feito, após grande lance de Tucu. Sentiu o fato de não ter sido convocado para a Copa do Mundo pela Colômbia. Mas é jovem e tem muito chão pela frente. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Martins – NOTA: 5,0

RAMOS – Costuma ir bem neste tipo de jogo contra times menores. Teve a chance e não desperdiçou na segunda etapa, deixando tudo igual. Boa presença de ataque. Saiu, minutos depois, para a entrada de Toledo – NOTA: 6,5

KADU – Passou lotado quando tentou dar um bote na frente. Na sequência, pouco apareceu – NOTA: 5,0

MEDINA – Recolocou o meio de campo do Botafogo no jogo e fez a equipe crescer nos 45 minutos finais – NOTA: 6,5

MARTINS – Entrou bem. Driblou, deu caneta, chamou a falta e participou do 1-2, projetando-se muito bem na área – NOTA: 7,0

TOLEDO – Um gol e uma assistência. Mais efetivo do que nos últimos encontros. Predestinado, ajudou o mago Tacu a resolver a parada – NOTA: 8,0

VALLE – Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA!

TÉCNICO: FRANCLIM CARVALHO: É capaz de mudar o comportamento do time. E não somente com esporros no vestiário. Arrumou a equipe na etapa final e acertou ao manter Tucu. Não gosta da palavra “testes”, mas utilizou as opções B e C do plantel de forma correta. O Botafogo é o melhor time da Sul-Americana com as suas digitais – NOTA: 7,5

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