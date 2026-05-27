Kaio Jorge treina e vira reforço para o Cruzeiro na Libertadores

O Cruzeiro encerrou todas as atividades de preparação para o confronto decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. A principal novidade nos bastidores da Toca da Raposa foi a presença do atacante Kaio Jorge. Ele treinou normalmente nesta quarta-feira e está confirmado na lista de atletas relacionados para a partida. O artilheiro da equipe havia sido desfalque no treinamento de terça-feira devido a um quadro de mal-estar gastrointestinal.

O jogador passou por uma reavaliação médica detalhada e, como apresentou uma evolução positiva em seu quadro de saúde, participou dos trabalhos de campo com o restante do elenco. Ele já se encontra integrado aos companheiros em regime de concentração. Caso a comissão técnica opte por preservá-lo do time titular por questões físicas, o jovem Neyser surge como o substituto imediato para a posição.

Cruzeiro tem mudanças confirmadas e retornos no setor ofensivo

Para além da situação de Kaio Jorge, o time titular terá novidades confirmadas. O experiente lateral-direito Fagner reassume a sua vaga na equipe principal, após ter sido poupado e dar lugar a Kauã Moraes no último compromisso diante da Chapecoense. Outro reforço importante para o esquema tático é o atacante Arroyo. Ele cumpriu suspensão automática na rodada anterior e deve receber uma oportunidade para iniciar o duelo aberto pelo lado direito do setor de ataque.

Por outro lado, o grande desfalque da Raposa para o meio-campo é o volante Gerson, que está suspenso e não poderá atuar. A ausência do camisa 8 abriu uma disputa acirrada pela vaga no setor, deixando uma dúvida na cabeça da comissão técnica. Os meio-campistas Matheus Henrique e Lucas Silva aparecem como alternativas naturais para a manutenção da estrutura atual. Há também a possibilidade tática de Luís Sinisterra ganhar a vaga no ataque, recuando Christian para atuar de forma mais defensiva no meio de campo.

Provável escalação e cenário de classificação na Libertadores

Com base nos últimos ajustes realizados no centro de treinamentos, o provável Cruzeiro para entrar em campo e buscar a vaga na próxima fase deve ter a seguinte formação:

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (ou Luís Sinisterra) e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge (ou Neyser).

A partida ganhou contornos de decisão devido à tabela de classificação do torneio. O Cruzeiro ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo D, com oito pontos conquistados. Uma vitória simples diante do Barcelona de Guayaquil garante a classificação matemática da Raposa para as oitavas de final, sem a necessidade de depender de resultados paralelos. Em caso de empate ou derrota em solo mineiro, a equipe precisará torcer obrigatoriamente por um tropeço do Boca Juniors no confronto contra a Universidad Católica.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.