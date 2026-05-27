Apesar da vitória, Franclim não aceita o 1º tempo do Botafogo: “Abaixo da capacidade”

O técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, não está 100% satisfeito com o desempenho do Botafogo, dono da melhor campanha da fase de grupos desta edição da Copa Sul-Americana. Afinal, no empate com o São Paulo por 1 a 1, no último sábado (23), e na vitória sobre o Caracas por 3 a 1, nesta quarta-feira (27), o Glorioso teve uma exibição preocupante na primeira parte do espetáculo. O treinador português, então, deu aquele puxão de orelhas no grupo.

“Torno-me repetitivo. Fizemos um primeiro tempo abaixo da nossa capacidade”, iniciou o profissional de Miranda do Corvo.

Na Venezuela, pela sexta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, Franclim viu um Botafogo com muitas deficiências no primeiro tempo e fez questão de apontá-las.

“Fizemos um remate na baliza, que foi para fora do Barrera, na cara do goleiro. Porém, temos que ser mais agressivos na frente e criar mais chances. Depois sofremos um gol de bola parada. Já no primeiro jogo em casa com o Caracas e sofremos um gol de escanteio. Mas é um momento que faz parte do jogo, que nós trabalhamos muito e que insistimos muito. Mas acabou por dar esse gol para o adversário”, colocou.

Técnico do Botafogo também corneta etapa final

Apesar das melhoras no segundo tempo, Franclim, porém, segue colocando algumas ressalvas no triunfo do Mais Tradicional no país bolivariano.

“Temos que melhorar rápido. E não dar ao adversário tanta chance e possibilidade para nos criar dificuldades. O Caracas tem um lance no final, um canto que pode fazer o 2 a 2. E aí a nossa situação complicava-se, desnecessariamente. Nós, no segundo tempo, mostramos que fomos melhores. E tínhamos a obrigação de ter este mesmo comportamento na etapa inicial”, insistiu o treinador lusitano.

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