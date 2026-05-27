Egito x Rússia: Onde assistir, escalações e arbitragem

Considerado a segunda força do Grupo G da Copa do Mundo, o Egito faz nesta quinta-feira, 28/5, o seu penúltimo amistoso antes da estreia no Mundial. O jogo será no Estádio Internacional do Cairo, às 15h30 (de Brasília). O adversário será a Rússia, que está desde 2021 banida da FIFA e da UEFA por causa da guerra contra a Ucrânia.

Este será o jogo de despedida do Egito no seu país. Afinal, a seleção viajará para os Estados Unidos e, no dia 6, fará seu último amistoso antes da estreia, contra o Brasil, em Cleveland. Vale lembrar que os egípcios, no Grupo G, estrearão contra a favorita Bélgica (15/6), depois encaram a Nova Zelândia (21) e, enfim, encerram a primeira fase enfrentando o Irã (27).

Onde assistir

Este jogo terá transmissão do Canal UOL a partir das 15h30 (de Brasília).

Como chega o Egito

O técnico egípcio Hossam Hassan não terá o meio-campista Hamdy Fathy, que foi expulso no amistoso contra a Espanha (empate em 0 a 0) e cumpre suspensão nesta data FIFA. A dúvida é se o capitão Mohamed Salah vai ou não a campo. O astro, que está de saída do Liverpool após anos de sucesso e títulos no clube inglês, se apresentou nesta quarta-feira. Mas, caso seja relacionado, deve começar no banco. Assim, Ziko, que pela primeira vez desde que Hassan assumiu a seleção está de volta ao grupo, será o titular.

Já outro astro da equipe, o atacante Marmoush, deve ir a campo. O jogador, inclusive, no treino de reconhecimento do gramado do Estádio Internacional do Cairo, recebeu uma pequena homenagem dos companheiros pelo título conquistado com o Manchester City: a Copa da Inglaterra.

Outro nome para ficar de olho é a joia Hamza Abdelkarim (Barcelona). Com 18 anos, ele defende o time B do Barça e foi convocado pela primeira vez para a seleção principal do Egito.

Como chega a Rússia

A Rússia, banida, não joga partidas oficiais e tem se contentado com amistosos. Assim, fará três partidas nos próximos dias, sendo a primeira contra o Egito. Depois, os duelos serão contra Burkina Faso e Trinidad e Tobago. O técnico Valery Karpin convocou 32 jogadores para esses jogos e deve promover a estreia na seleção principal do garoto Amir Ibragimov, de apenas 18 anos, que pertence ao Manchester United. Jogadores mais conhecidos da seleção, como Golovin (Monaco) e Sergeyev, devem jogar.

Na coletiva desta quarta-feira, o técnico Karpin disse que vai aproveitar o jogo para fazer alguns testes táticos, incluindo um sistema de pressão alta, mesmo com o jogo ocorrendo sob forte calor.

“Vai haver pressão alta? Sim. Mas em amistosos é possível fazer até oito substituições, se ambas as equipes concordarem. Assim, não faz sentido poupar jogadores.Com isso, se alguém cansar ou não aguentar essas condições, sempre é possível pedir substituição. Em relação ao possível calor de 30 graus, queremos ver o tipo de jogo ao qual estamos nos preparando. Enfim, isso é independentemente do clima”, disse Karpin.

EGITO x RÚSSIA

Amistoso internacional

Data e horário: 28/5/2026, 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional do Cairo (EGI)

EGITO: El Shenawy; Hany, Fathy, Ibrahim e Fotouh; Lasheen e Ateya; Ziko (Salah), Ashour e Trezeguet; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan

RÚSSIA: Agkatsev; Vakhaniya, Silyanov, Melyokhin e Krugovoy; Oblyakov, Kislyak e Barinov; Glushenkov, Sergeyev e Golovin. Técnico: Valery Karpin

Árbitro: Lahlou Benbraham (ALG)

Auxiliares: Mohammed Hamaidi e Haitham Bouima (ALG)

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