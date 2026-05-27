Júnior Alonso confirma saída do Atlético após vitória na Sul-Americana

O ciclo de Junior Alonso com a camisa do Atlético chegou ao fim de forma oficial. Após a vitória sobre o Puerto Cabello nesta quarta-feira (27), pela Sul-Americana, na Arena MRV, o zagueiro confirmou que não seguirá no clube depois da Copa do Mundo. Aos 33 anos, o “xerife paraguaio” encerra sua trajetória no Galo com seis títulos conquistados e a certeza de que marcou época na defesa alvinegra.

Suspenso para o duelo contra o Vasco, no próximo domingo (31), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Junior Alonso está liberado para se apresentar à seleção do Paraguai de olho na preparação visando a Copa do Mundo.

“Em janeiro, cheguei a um acordo com o clube no qual eu poderia sair agora sem remuneração. Então, hoje foi meu último jogo com a camisa do Galo. Estou feliz porque fiz meu dever. Trabalhei muito pelo clube, e o clube me ajudou muito também. Acabar desse jeito está bem”, declarou, na saída de campo, à TV Alterosa/SBT.

Junior Alonso: altos e baixos nesta passagem

A história de Alonso no Atlético começou em 2020, quando foi contratado junto ao Lille, da França, por cerca de R$ 18 milhões. Logo se tornou peça fundamental na equipe e viveu uma temporada histórica em 2021, conquistando o Campeonato Mineiro, o Brasileirão e a Copa do Brasil. O desempenho rendeu ao clube uma venda milionária para o Krasnodar, da Rússia, por aproximadamente R$ 47 milhões..

A passagem pelo futebol russo foi curta, marcada pela instabilidade causada pela guerra. Nesse contexto, Alonso retornou ao Galo por empréstimo, mas não conseguiu repetir o brilho da primeira fase. Ainda assim, manteve sua relevância como liderança defensiva, mesmo em meio a críticas e momentos de irregularidade.

Em julho de 2024, o Galo investiu cerca de R$ 7 milhões para contratá-lo em definitivo. Na última etapa de sua trajetória, Alonso viveu altos e baixos, chegando a ser vaiado pela torcida em algumas ocasiões. Apesar disso, encerra sua passagem como titular da equipe de Eduardo Domínguez, deixando um legado de conquistas e de identificação com o clube.

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