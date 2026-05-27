Preocupação com Neymar aumenta após jogador mancar em clínica

A Seleção Brasileira iniciou oficialmente os seus trabalhos na Granja Comary, em Teresópolis, mas sem a presença de seu principal astro no gramado. O atacante Neymar não participou da primeira atividade em campo comandada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (27). O jogador cumpre cronograma de recuperação de uma lesão na panturrilha direita e foi encaminhado para realizar exames de imagem complementares fora do centro de treinamentos da entidade.

De acordo com informações atualizadas pela repórter Monique Danello, da TNT Sports, o clima de otimismo cedeu espaço para a preocupação na Região Serrana do Rio de Janeiro. Ao deixar a clínica médica – que fechou exclusivamente para a CBF -, o camisa 10 da Seleção Brasileira foi visto mancando após a realização dos testes. Além disso, ele apresentava um semblante de nítida preocupação com a sua atual situação física.

CBF busca diagnóstico próprio fora da Granja Comary

A comissão técnica já esperava a ausência do jogador no primeiro treino tático. A diretoria do Santos enviou um laudo médico inicial com os detalhes físicos do atleta. Mesmo assim, os médicos da Seleção Brasileira optaram por exames próprios e mais detalhados. A estrutura da Granja Comary não possui os equipamentos de alta complexidade necessários. Por isso, o atacante foi até uma clínica especializada da cidade.

Mais cedo, a CBF divulgou um vídeo nas redes sociais. As imagens mostravam o camisa 10 em exercícios na bicicleta ergométrica ao lado de Danilo. O lateral do Flamengo também ficou fora do gramado por desgaste físico. Pouco depois, a assessoria da entidade confirmou o envio do atacante para a realização dos exames clínicos. A CBF informou que só divulgará novos detalhes após o fim de todas as avaliações médicas.

Risco de corte de Neymar gera ansiedade antes da Copa

Os médicos da Seleção aguardam os laudos definitivos para entender a gravidade do problema na panturrilha de Neymar. Somente com o resultado em mãos, é possível estipular o prazo real de recuperação do atleta já que seu staff mantinha a versão de que a lesão era leve. Contudo, as dificuldades do craque para caminhar ligaram o sinal de alerta.

Agora, a comissão técnica vive uma real apreensão sobre a situação do jogador. O grupo quer saber se o atacante terá condições de viajar para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. A presença de Neymar no amistoso de domingo (31) contra o Panamá, no Maracanã, está praticamente descartada. O atleta seguirá sem trabalhos com bola até o diagnóstico final dos médicos.

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