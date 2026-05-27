Bragantino sofre, mas vence Carabobo e continua na Sul-Americana

Mais na base da transpiração do que da inspiração, o Bragantino venceu o Carabobo, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (27). Com o resultado obtido em Bragança Paulista, a equipe brasileira chegou aos dez pontos e ficou com a segunda posição do Grupo H na Sul-Americana, indo para o playoff anterior as oitavas de final. Enquanto o River Plate ficou com a liderança da chave, portando 14 unidades, Carabobo (nove) e Blooming, com apenas um ponto, estão eliminados.

Esperar pelo erro do adversário? Nada disso!

Quem imaginou que o Massa Bruta começaria a partida com domínio inequívoco de posse de bola e ações ofensivas, certamente se surpreendeu. Isso porque o time da Venezuela não se furtou de subir linhas e buscava explorar os lados de campo, em passes de profundidade, para colocar a defesa do Braga em perigo. Não por acaso, aos 17 minutos, Eric Ramírez até abriu a contagem para o Carabobo em bonito toque de cobertura que superou Cleiton. Porém, o tento foi anulado em razão de impedimento.

Estatística autoexplicativa

Tamanha era a dificuldade do Bragantino em superar a atuação consistente do seu adversário que um dado da etapa inicial demonstra, de maneira fidedigna, como foi o ambiente do confronto. É bem verdade que o Massa Bruta finalizou mais a gol que El Granate em números gerais (sete contra quatro). Todavia, enquanto os venezuelanos mandaram na direção do gol em duas oportunidades, o time de Vagner Mancini não acertou o alvo nenhuma vez no período.

As coisas melhoraram e o gol saiu “na marra”

No segundo tempo,, a equipe da casa aumentou seu nível de intensidade em relação a presença ofensiva. Com isso, os chutes de média distância foram arma explorada pelo Braga onde o arqueiro Lucas Bruera, enfim, precisou realmente proteger a meta venezuelana. Diante da pressão crescente, mesmo sem tanta organização, o Massa Bruta acabou recebendo, como prêmio, o perseguido tento. Aos 31 minutos, Vanderlan bateu de fora da área e viu Bruera defender parcialmente. No rebote, Isidro Pitta apareceu rapidamente e tocou pro fundo das redes.

Pra carimbar a vaga!

O gol fez muito bem para o moral e o índice de acerto dos anfitriões que, à partir dali, se preocupavam apenas em fazer o tento que praticamente garantiria a classificação. E ele veio já aos 48 minutos quando Fernando recebeu passe em velocidade e, na saída de Bruera, tocou rasteiro para balançar as redes do time da Venezuela. 2 a 0, placar final no Cícero de Souza Marques.

BRAGANTINO 2 x 0 CARABOBO

Sul-Americana – Fase de Grupos (6ª Rodada)

Data e hora: 27/05/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Gols: Pitta (31’/2°T) (1-0), Fernando (48’/2°T) (2-0)

BRAGANTINO: Cleiton; Sant’Anna (Pedro Henrique, 39’/2°T), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Vanderlan, 29’/2°T); Gabriel (Eduardo Sasha, no intervalo), Eric Ramires e Rodriguinho; Herrera (Marcelinho, 21’/2°T), Mosquera (Fernando, no intervalo) e Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

CARABOBO: ​Bruera; Fuentes, Neira (Meza, 45’/2°T) e Aponte; Núñez (Orozco, 37’/2°T), Tortolero (Bahachille, 29’/2°T) González, Castillo e Pérez, Berríos (Martínez, 30’/2°T) e Ramírez. Técnico: Daniel Farías.

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Richard Ortiz (COL) e Roberto Padilla (COL)

VAR: Mauricio Perez (COL)

Cartões Amarelos: Mosquera, Pitta, Rodriguinho (RBB); Bruera, Ramírez (CBB)

Cartões Vermelhos:

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