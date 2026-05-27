Fluminense vence La Guaira, tem ajuda do Rivadavia e vai às oitavas da Libertadores

Com drama e tensão nas arquibancadas do Maracanã, o Fluminense conquistou a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Nesta quarta-feira (27/5), o Tricolor bateu o Deportivo La Guaira por 3 a 1, pela última rodada da fase de grupos do torneio. Além disso, o Flu contou com a grande ajuda do Independiente Rivadavia, que superou o Bolívar, em Santa Cruz de la Sierra. Os gols foram de Savarino, de pênalti, Hércules e Canobbio. Londoño fez o único dos venezuelanos.

A torcida do Fluminense a todo momento ficou atenta ao jogo entre os argentinos e bolivianos. Um misto de alívio e tensão durante os 90 minutos. Porém, no fim, a equipe de Luís Zubeldía agora entra na briga pelo bicampeonato.

Diante desse panorama, o Fluminense assumiu a segunda posição, com oito pontos, no Grupo C, enquanto o Bolívar caiu para terceiro, com cinco, e vai para os playoffs. O Rivadavia, aliás, confirmou a classificação às oitavas de forma antecipada e está entre os líderes na campanha geral. O La Guaira ficou com três pontos e se despediu da competição.

Flu na frente, mas com susto

O Fluminense começou bem e abriu o placar logo cedo. Canobbio cruzou e César da Silva deu carrinho na tentativa de bloquear, mas acabou tocando com a mão na bola dentro da área. Árbitro não hesitou e marcou pênalti. O lance passou por análise do VAR, mas foi confirmado. Na cobrança, Savarino bateu bem e abriu o placar. No entanto, a zaga do Tricolor voltou a falhar. Praticamente na saída de bola, o La Guaira empatou com Londoño. No início da jogada, o jogador deu um chapéu em Jemmes, que daria para afastar o perigo. No entanto, o Tricolor conseguiu se reorganizar e voltou a balançar as redes, desta vez, com Hércules após bonito dentro da área sem chances para o goleiro Varela. Depois disso, os cariocas controlaram, enquanto os venezuelanos rondaram a área, mas sem grande perigo.

Ao fim do primeiro tempo, a partida entre Bolívar e Rivadia estava empatada. O Flu foi para o intervalo classificado, mas a situação melhorou. Afinal, nos acréscimos, a equipe argentina abriu o placar.

Fez o dever de casa e grito de alívio

Procurando ampliar a diferença para não correr riscos, o Fluminense procurou manter a intensidade. No início, Lucho Acosta teve uma oportunidade em cobrança de falta e John Kennedy também oportunidade de cabeça. Logo depois, o camisa 32 foi derrubado na área pelo zagueiro do adversário e pediu pênalti. Após checagem do VAR, o árbitro mandou o jogo seguir. O Tricolor, no entanto, teve dificuldades em alguns momentos nas saídas de bola e cedeu espaços ao La Guaira. Além disso, na Bolívia, o Bolívar buscou o empate o que gerou mais tensão dos torcedores no Maracanã. Porém, a equipe tricolor fez mais um gol. A bola sobrou para Canobbio, que deu uma caneta no zagueiro e chutou de trivela para levantar o Maracanã.

Depois do gol, o Fluminense tentou controlar o jogo, enquanto o La Guaira pouco conseguiu criar, apesar das tentativas. Enquanto isso, as arquibancadas do Maracança em extrema tensão acompanhando o jogo da Bolívia. Antes de entrar, Soteldo e Cano arrumaram um celular para assistir à partida. No fim, um grito de alívio da torcida ao lado dos jogadores.

FLUMINENSE 3×1 DEPORTIVO LA GUAIRA

Libertadores – 6ª rodada do Grupo C

Data: 27/05/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Público/Renda: –

Gols: Savarino, 9’/1°T (1-0); Londoño, 11’/1°t (1-1); Hércules, 27’/1°T (2-1); Canobbio, 21’/2°T (3-1);

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes, Guilherme Arana; Martinelli (Bernal, 32’/2°T), Hércules (Nonato, intervalo), Lucho Acosta (Soteldo, 46’/2°T); Savarino (Serna, 37’/2°T), Canobbio e John Kennedy (Cano, 46’/2°T). Técnico: Luís Zubeldía.

DEPORTIVO LA GUAIRA: Varela; Luis Peña (Luis Hernández, 38’/2°T), Guillermo Ortiz, Diego Osio e Jorge Gutiérrez; José Correa (Perdomo, 12’/2°T), Cesar da Silva e Miguel González (Faya, 12’/2°T); Yackson Rivas (Uribe, 28’/2°T), José Ali Meza (Sulbarán, 12’/2°t) e Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio.

Árbitro: José Cabero (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)

VAR: Bryan Loayza (EQU)

Cartão Amarelo: –

Cartão Vermelho: –

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