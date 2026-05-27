Hugo Souza falha, e Corinthians perde para o Platense na Libertadores

Com duas falhas de Hugo Souza, o Corinthians fez feio diante do Platense nesta quarta-feira, 27/5, pela última rodada do Grupo E da Libertadores. Já classificado às oitavas em primeiro lugar, tudo indicava uma festa para a torcida, que mais uma vez compareceu em grande número na Neo Química Arena (39.767). Mas o goleiro, provavelmente abatido por não ir à Copa, errou uma saída de bola que resultou em pênalti para Zapiola abrir o placar no primeiro tempo. Na etapa final, Hugo deu um passe no pé de Zapiola, que agradeceu e fez um golaço por cobertura. No fim, o Timão acordou, pressionou, mas não teve forças para marcar e perdeu o jogo por 2 a 0.

Apesar da derrota, o Corinthians terminou na ponta, com 11 pontos, mas acendendo o sinal amarelo pelo futebol ruim. Já o Platense chegou aos dez pontos e terminou na segunda posição, conseguindo a vaga às oitavas de final, o que fez muitos jogadores do time chorarem ao conseguir a classificação com uma vitória diante de um poderoso rival. O Santa Fe da Colômbia terminou em terceiro e vai para a repescagem da Sul-Americana. O Peñarol terminou na lanterna.

Hugo Souza falha; Corinthians atrás do placar

O treinador Fernando Diniz entrou com titulares, incluindo Depay. Mas o Timão, no primeiro tempo, deixou muito a desejar. Apesar de 72% de posse de bola, finalizou muito pouco: apenas duas vezes. A primeira, cabeçada sem maior perigo de Yuri Alberto. E um chute já no fim da etapa, com Depay, levando algum perigo ao goleiro Borgogno, mas sem força. Pesou muito para o Timão a falta de criatividade do meio de campo, especialmente com Garro apagado.

Já o Platense fez o esperado. Bem fechado, tentava encaixar algum contra-ataque buscando finalizações ao gol. Assim, mesmo com pouca posse de bola, conseguiu bons ataques e, aos 20 minutos, fez o primeiro gol. Depois de uma cobrança de escanteio pela direita, Hugo Souza tentou cortar e furou. Garro, que não esperava a falha do goleiro, não conseguiu tirar o braço a tempo. O árbitro foi ao VAR e marcou a penalidade. Zapiola cobrou: bola para um lado e goleiro para o outro. O mesmo Zapiola, no fim da etapa, arriscou um chute perigosíssimo, mostrando que era o jogador mais perigoso dos argentinos.

Muito prazer, Zapiola

No segundo tempo, o Timão voltou sem Raniele e Depay (entraram Kaio César e Labyad). Tentou ir para o ataque, mas sem sucesso. Enquanto isso, Zapiola fazia a diferença, ajudando na defesa e aparecendo no ataque. Aos 12 minutos, Matheuzinho recuou para Hugo Souza, que foi dar um chutão e acabou entregando a bola para Zapiola. O camisa 10 dominou e mandou por cobertura. Um golaço, mas que nasceu de uma falha absurda de Hugo Souza.

Depois dos 35 minutos, o Corinthians foi para o abafa, tentando, na pressão, o gol. Perdeu uma ótima chance em cabeçada de Pedro Raul, aos 43, numa confusão na área. O zagueiro Tomas Silva cortou uma bola com o pé alto e o juiz deu pênalti e amarelo para o defensor. Mas o árbitro foi ao VAR, viu que o argentino cortou a bola e não acertou o corintiano. Pênalti desmarcado e cartão amarelo cancelado.

CORINTHIANS 0x2 PLATENSE-ARG

Copa Libertadores – Grupo E – 6ª Rodada

Data: 27/05/2026

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público presente: 39.767

Público pagante: 38.996

Renda: R$ 2.909.567,98

Gols: Zapiola,20’/1ºT (0-1); Zapiola,11/2ºT (0-2)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan(Carrillo,20’/2ºT), Raniele (Kaio Cesar, Intervalo), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Lingard, 35’/2ºT); Yuri Alberto (Pedro Raul, 35’/2ºT) e Memphis Depay (Labyad, Intervalo). Técnico: Fernando Diniz

PLATENSE: Borgogno; Agustín Lagos (Saborido, Intervalo), Vásquez, Victor Cuesta e Tomás Silva; Iván Gómez (Dalmasso, 48’/2ºT) , Amarfil, Barrios e Franco Zapiola (Quiros, 41’/2ºT) ; Gauto (Mendía, Intervalo) e Retamar (Heredia,31’/2ºT) . Técnico: Walter Zunino

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Erizon Nieto (VEN)

VAR: Reyes Soto (VEN)

Cartões amarelos: Matheuzinho, Allan (COR); Lagos, Gauto (PLA)

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