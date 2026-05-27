Barba rasga elogios a Bernard, autor de gol decisivo do Atlético na Sula: “O melhor”

Bernard vive um momento especial desde que retornou ao Atlético em 2024 e se consolidou como peça-chave do time. Na vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, o meia foi novamente decisivo ao marcar o gol que garantiu a classificação do Galo às oitavas de final. O lance reforçou sua importância e mostrou que o camisa 11 atravessa a melhor fase desde sua volta ao clube.

Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez não poupou elogios e afirmou que Bernard é hoje o jogador mais importante do elenco. O treinador também destacou a relação de carinho que a torcida mantém com o ídolo, que voltou a ser protagonista em momentos decisivos. A confiança do argentino reflete o impacto que o meia tem tido dentro e fora de campo.

“O melhor é Bernard. Parece que o reconhecimento da torcida por ele, por como está jogando. É um garoto do clube. Todos vão errar, mas ele está dando seu máximo e colhendo frutos com sua individualidade. Torço para que siga esta conexão com nossa torcida. Estamos classificados na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e isso é importante”, afirmou Barba.

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Bernard segue em alta no Atlético

Com o gol diante dos venezuelanos, Bernard atingiu a marca de dez gols em competições internacionais pelo Atlético. Ele também se tornou artilheiro da equipe na atual edição da Sul-Americana, com três gols, todos marcados na Arena MRV, nas vitórias contra Juventud, Cienciano e Puerto Cabello. Essa sequência reforça sua capacidade de decidir jogos importantes e manter regularidade.

No ano anterior, Bernard já havia sido fundamental na campanha continental, anotando três gols que levaram o Galo até a decisão. Entre eles, destacam-se os tentos nos acréscimos contra o Bolívar, nas quartas de final, e diante do Independiente del Valle, na semifinal. A trajetória recente mostra que o camisa 11 voltou a ser protagonista e reafirma sua identidade com o clube, sendo decisivo em momentos de maior pressão.

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