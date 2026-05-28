Fortaleza vence o Sport na Ilha e vai à final do Nordestão

O Fortaleza garantiu a sua vaga na grande final da Copa do Nordeste de 2026 ao vencer o Sport por 2 a 0, em uma partida tensa e muito movimentada na noite desta quarta-feira (27), na Ilha do Retiro, em Recife. Após começar em desvantagem no confronto por ter perdido o jogo de ida por 2 a 1, o Leão do Pici suportou a pressão das arquibancadas, soube reverter o placar agregado com gols dos atacantes Miritello e Vitinho, e carimbou o passaporte para a decisão do torneio regional diante de quase 20 mil torcedores.
O jogo
A atmosfera na capital pernambucana reunia todos os elementos clássicos de uma noite histórica de futebol. Com as arquibancadas completamente lotadas, a torcida do Sport inflamou o caldeirão antes de a bola rolar e utilizou até um drone com o “fantasma da Série C” para provocar os visitantes. Dono da vantagem do empate, o time da casa tomou a iniciativa e quase abriu o placar em um chutaço de longe de Perotti, que obrigou o goleiro João Ricardo a fazer uma grande defesa.
O Fortaleza começou o jogo acuado, mas equilibrou as ações aos poucos e soube superar a perda de Matheus Rossetto. A saber, o atleta sentiu dores no aquecimento e deu lugar a Pierre. O golpe tricolor veio aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Maurício Mucuri conduziu a bola pela lateral esquerda e acertou um cruzamento preciso na área. O centroavante Miritello subiu mais alto que a marcação rubro-negra e cabeceou firme para o fundo das redes, levando o confronto para o intervalo com a igualdade exata no placar agregado.
Vitinho amplia a vantagem e provoca a torcida rival
Os dois treinadores mexeram nas equipes para a etapa final, mas o panorama do jogo mudou por completo aos 11 minutos. O atacante Vitinho recebeu a bola na intermediária, limpou o espaço e acertou um chutaço de fora da área para ampliar o placar. Na comemoração, o jogador pediu silêncio para as arquibancadas, o que revoltou a torcida do Sport e provocou uma chuva de copos plásticos em direção ao gramado.
O segundo gol desestabilizou psicologicamente a equipe rubro-negra, permitindo que o Fortaleza controlasse o meio-campo e quase marcasse o terceiro em nova investida de Mucuri. Logo depois, Miritello recebeu livre dentro da área após jogada de Wellington e tentou uma cavadinha, mas parou na boa saída do goleiro Thiago Couto. O Sport tentou esboçar um abafa e assustou em uma cabeçada de Iury Castilho para fora. Entretanto, o time pernambucano encontrou muitas dificuldades na criação e abusou dos erros de passe na reta final da partida.
Expulsão nos minutos finais e festa do Leão do Pici
O confronto ganhou traços dramáticos nos minutos finais na capital pernambucana. Aos 42 minutos, o atacante Miritello cometeu uma falta tática no campo de ataque, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso de campo segundos antes de ser substituído. Com um jogador a mais, o Sport se lançou ao ataque de forma desorganizada e apostou nas bolas alçadas na área. Mas a linha de defesa do Tricolor do Pici se fechou com segurança e rechaçou todas as investidas.
O goleiro João Ricardo garantiu a tranquilidade dos visitantes ao defender sem dificuldades um cruzamento fraco de Carlos de Pena nos acréscimos. Assim sendo, o árbitro encerrou a partida após sete minutos de tempo adicional, carimbando a vitória por 2 a 0 e a classificação do Fortaleza para a decisão. Por fim, os 19.832 torcedores presentes testemunharam a festa cearense em solo recifense.
