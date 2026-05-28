Canobbio admite início ruim, mas frisa após vaga: “Futebol não é merecimento”

De forma dramática, o Fluminense conquistou a classificação às oitavas de final da Libertadores após vitória sobre o Deportivo La Guaira, no Maracanã. Após o jogo, o atacante Canobbio, que fez o terceiro gol do triunfo, comemorou a vaga, mas reconheceu que o time fez uma fase de grupos abaixo do esperado. Além disso, ele ressaltou que o futebol não é merecimento.

“A gente fez um trabalho importante aqui. Agora é virar a página, pensar no Cruzeiro e saber que, no próximo semestre, se Deus quiser, tem o mata-mata de uma vez por todas. A gente continua na Libertadores, como o Fluminense merece. Sabemos também que não fizemos uma fase de grupos como tinha que ser feita, mas o futebol é assim: não é merecimento. Tem que aproveitar o momento, fazer o trabalho que a gente tinha que fazer. Não era nada fácil, e a gente fez. Então, é ter tranquilidade, continuar trabalhando com muita humildade e somar para o time, que é o mais importante”, disse à ESPN.

“A gente sempre falou que tinha de se concentrar no jogo. Fazer o trabalho nosso, ganhar, um jogo difícil, a gente começou bem de novo. Cometemos um erro, a gente pagou muito caro e depois correu atrás. Agora desfrutar com a torcida, que era o que a gente, o que o grupo queria, levantar a torcida, como ele vieram apoiar o jogo passado e agora de novo. Agora é aproveitar um pouquinho”, comentou Canobbio.

A tabela

Ainda deu tempo para o Ravadavia fazer mais um e fechar o placar em 3 a 1. Com os resultados desta noite, o time argentino terminou em primeiro com 16 pontos. O Fluminense passou em segundo, com oito. Por fim, o sorteio dos confrontos das oitavas será pela Conmebol na sexta-feira.

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