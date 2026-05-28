Flamengo garante melhor campanha geral da Libertadores; veja possíveis adversários

O Flamengo confirmou de forma matemática a melhor campanha geral da primeira fase da Copa Libertadores da América. Após vencer o Cusco por 3 a 0 na última terça-feira (26) e atingir os 16 pontos na tabela, o Rubro-Negro precisou secar os seus concorrentes diretos nesta quarta-feira (27) para consolidar a liderança da classificação unificada. O topo do continente ficou garantido após a derrota do Rosario Central para o Independiente del Valle e a vitória do Independiente Rivadavia sobre o Bolívar por 3 a 1, resultado que igualou a pontuação dos argentinos, mas manteve o clube carioca em vantagem no saldo de gols.

Com a liderança geral consolidada, o Flamengo garante um benefício estratégico fundamental para a sequência do torneio continental. Caso avance nas fases eliminatórias, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim terá o direito de decidir todos os jogos de volta dentro do Maracanã até a semifinal. A final da competição, por sua vez, seguirá o regulamento de jogo único em sede neutra pré-definida pela Conmebol.

Sorteio na Conmebol vai definir o adversário do Flamengo nas oitavas

O Flamengo conhecerá o seu adversário das oitavas de final na próxima sexta-feira (29), durante o sorteio oficial organizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Por ter se classificado no pote dos líderes, o Rubro-Negro enfrentará obrigatoriamente um dos segundos colocados da fase de grupos. O evento terá início a partir das 12h (horário de Brasília). Assim sendo, a previsão é que o rival flamenguista na Libertadores seja revelado por volta das 13h.

Por fim, a lista de potenciais oponentes já conta com equipes tradicionais confirmadas na segunda colocação, como Estudiantes, Deportes Tolima, Fluminense, Platense, Mirassol e o próprio Rosario Central. As últimas duas vagas em aberto serão preenchidas na noite desta quinta-feira (28), com a definição dos Grupos D (onde disputam Universidad Católica, Cruzeiro ou Boca Juniors) e F (composto por Cerro Porteño, Palmeiras ou Sporting Cristal).

Situação Possíveis Adversários Segundos Colocados Confirmados • Estudiantes (ARG)

• Deportes Tolima (COL)

• Fluminense

• Platense (ARG)

• Mirassol

• Rosario Central Indefinidos (Grupo D) Universidad Católica (CHI), Cruzeiro ou Boca Juniors (ARG) Indefinidos (Grupo F) Cerro Porteño (PAR), Palmeiras ou Sporting Cristal (PER)

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