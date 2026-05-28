Em jogaço, Vitória bate ABC de novo e volta à final da Copa do Nordeste

Depois de 16 anos, o Vitória voltou a escrever seu nome na final da Copa do Nordeste. O Leão baiano confirmou a vaga ao superar novamente o ABC, desta vez por 4 a 3 na Arena das Dunas, em Natal, após já ter vencido o jogo de ida no Barradão por 6 a 2. Assim, o Rubro-Negro garante presença na decisão, algo que não acontecia desde 2010, quando conquistou o quarto título regional justamente contra o adversário potiguar.

Na grande decisão, o Vitória terá pela frente o Fortaleza. Por ter feito melhor campanha geral, os baianos terão o direito de decidir em casa. O primeiro duelo será no dia 3 de junho, na Arena Castelão, e a volta ocorre no Barradão, no dia 6. A expectativa é de uma final histórica, com o Leão em busca do pentacampeonato regional.

Vitória 10 a 5 no agregado

A partida foi movimentada e cheia de alternâncias no marcador. O ABC saiu na frente com Luiz Fernando, mas Marinho empatou logo em seguida. Ainda no primeiro tempo, Luiz Fernando voltou a colocar os donos da casa em vantagem. Na etapa final, Baralhas igualou novamente, e nos minutos finais Igor Bahia recolocou o Elefante à frente. O Vitória, porém, mostrou força: Fabri empatou em 3 e 3 e, já nos acréscimos, Erick converteu pênalti que selou a vitória rubro-negra. No agregado , o placar ficou 10 a 5 a favor do Vitória.

Antes de pensar na decisão, contudo, o foco da equipe baiana se volta para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Santos, no próximo sábado (30), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada. Esse será o último compromisso do Vitória antes da pausa para a Copa do Mundo.

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