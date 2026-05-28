Zubeldía após classificação do Fluminense: “Sofremos mais do que deveríamos”

O técnico Luis Zubeldía comemorou a vaga após vitória do Fluminense sobre o La Guaira, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O treinador analisou o desempenho do clube na primeira fase, explicou a promessa após derrota sobre o Bolívar no primeiro turno e também teceu elogios ao Canobbio por priorizar o Tricolor ao invés da seleção do Uruguai.

“As dificuldades passaram, em alguns momentos, pelo jogo lá na Venezuela. Quero analisar partida por partida, porque me parece o mais lógico. Na Venezuela tivemos a possibilidade de converter duas ou três situações muito claras, um pênalti que depois a própria Conmebol reconheceu, e não trouxemos um resultado que, para mim, estava de acordo com o desenvolvimento da partida, que seria a vitória. Por não somarmos três pontos, jogamos com um certo nervosismo aqui contra o Independiente Rivadavia, apesar de termos criado mais chances de gol e de o adversário praticamente não ter criado. Tivemos dois erros pontuais e, nessas duas primeiras rodadas, perdemos cinco pontos, e aí a situação complicou”, analisou Zubeldía.

“Na Libertadores, durante a fase de grupos, quando você perde cinco pontos contra dois adversários — um por jogar em casa e outro porque, por orçamento e outras questões, você entende que pode conseguir uma vitória, mesmo sabendo que pode ser difícil — tudo se complica. E teve principalmente relação com esses dois jogos. Depois, jogar na altitude… Nós sabíamos que, em pouquíssimas ocasiões, se conseguem resultados positivos lá, e aí a Libertadores já começa a ficar mais complicada. Na nossa visão, acabamos sofrendo muito mais do que deveríamos”, completou.

Explicação da promessa

Após o Fluminense perder para o Bolívar e chegar ao fim do primeiro turno da fase de grupos da Libertadores na lanterna, o técnico Luis Zubeldía prometeu que o clube avançaria de fase. Diante disso, ele explicou a situação.

“Utilizando um pouco da razão e, claro, a fé, sentia que, apesar das dificuldades, íamos classificar. O clube vem trabalhando muito bem e a fé também vinha daí, não só por acreditar em Deus, mas porque estávamos fazendo o máximo esforço para classificar. Em nenhum momento perdi essa fé e conseguimos”, disse.

Além disso, o argentino comentou sobre como o Fluminense chega à próxima fase da competição.

“Aqui tudo muda, na América do Sul. Temos que ver os movimentos, o que vai acontecer na janela. Está tudo muito parelho… não sei. Temos que ir dia após dia. Minha fé é inabalável, estou convencido do que fazemos e do que faz o grupo. Vamos fase por fase e esperando para ver quem vamos enfrentar”, ressaltou.

Canobbio

Zubeldía destacou que Canobbio pediu para jogar antes de se apresentar à seleção do Uruguai para a Copa do Mundo. E deu resultado. O jogador fez um golaço no Maracanã. Ele deu caneta no zagueiro e chutou de trivela no canto do goleiro.

“O que vai acontecer no futuro do Canobbio a gente vai ver, eu não sei o que vai acontecer. Mas quero destacar que Canobbio poderia ter ido para a seleção uruguaia sem jogar hoje. Ele anunciou que era uma prioridade poder jogar essa partida pela necessidade que tinha o Fluminense. E eu queria destacar isso, porque sei que ele não vai falar sobre isso. Mas sei que ele optou por jogar hoje, sabendo da importância da partida, para depois pensar na seleção. O que acontecerá no futuro eu não sei, que seja feito o melhor para ele e para o Fluminense”, destacou.

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