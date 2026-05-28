Base forte: 22 convocados por Ancelotti passaram pelas categorias inferiores do Brasil

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo evidenciou a força do trabalho realizado nas categorias de base da CBF. Afinal, dos 26 jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti para o Mundial, 22 já defenderam o Brasil nas equipes inferiores, número que representa aproximadamente 85% da lista final.

O dado reforça a estratégia de integração entre as categorias de base e a Seleção principal, algo que vem sendo desenvolvido nos últimos anos pelo Departamento de Seleções Masculinas.

Coordenador das categorias de base da Amarelinha, Branco destacou a importância do trabalho de observação realizado em todo o país e também a aproximação com a comissão técnica principal.

“Este resultado parte do apoio do presidente Samir, do nosso executivo de Seleções, Rodrigo Caetano, e da integração com o Ancelotti. Nossos profissionais da base são extremamente competentes e percorrem o Brasil inteiro em busca das melhores opções para formar as nossas seleções. Os muitos torneios internacionais e as viagens fazem com que a gente consiga colocar esses jovens para vestir a camisa do Brasil com muito orgulho. Assim, quando chegarem à Seleção Principal, não sentem tanto”, disse Branco.

Quem já defendeu o Brasil na base

Entre os convocados que passaram pelas seleções de base estão nomes consolidados do futebol mundial, como Neymar, Casemiro e Alisson. Os três começaram a trajetória com a camisa da Seleção ainda em 2008, na categoria Sub-16.

A nova geração também aparece com destaque na lista. Endrick e Rayan, por exemplo, já vestem a camisa do Brasil desde a categoria Sub-15 e simbolizam a renovação do elenco para os próximos ciclos.

Além da experiência acumulada nas categorias inferiores, metade dos convocados chega à Copa com títulos conquistados pela base da Seleção. Afinal, 13 jogadores já venceram competições como o Sul-Americano Sub-20, a Copa do Mundo Sub-20 e os Jogos Olímpicos.

A lista de convocados com passagem pela base inclui atletas como Vinicius Junior, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Marquinhos, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha, todos formados dentro da estrutura das seleções inferiores antes de chegarem à equipe principal.

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