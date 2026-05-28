Da tensão ao alívio: torcida do Fluminense se divide em classificação

O Fluminense cumpriu seu papel em campo e venceu o Deportivo La Guaira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Poderia ser apenas assim a classificação às oitavas de final. No entanto, os torcedores tricolores presentes no estádio viveram um verdadeiro drama na noite da última quarta-feira (27/5), no Maracanã.

Como o time dependia do tropeço do Bolívar diante do Rivadavia, os torcedores ficaram ligados a todo momento no celular para acompanhar a partida em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Logo no início do jogo, a partida entre os bolivianos e argentinos ficou paralisada por 10 minutos por causa da falta de energia. Isto já gerou uma apreensão à torcida.

O Fluminense foi para o intervalo vencendo e com a classificação, mesmo passando por um susto ao sofrer um gol de empate. A situação melhorou quando o Rivadavia marcou ao fim do primeiro tempo, e a torcida foi ao delírio.

O drama aumentou no segundo tempo. Logo aos nove minutos, Robson Matheus fez o gol de empate para o Bolívar aumentando ainda mais a tensão. O sentimento das arquibancadas passou aos jogadores tricolores que puderam escutar as reações e a tensão no estádio. Em muitos momentos, a torcida ficou calada. O Flu, aliás, chegou a fazer o terceiro gol com Canobbio, mas qualquer tento do time boliviano seria a eliminação. Soteldo e Cano, antes de entrarem, estavam assistindo ao jogo durante aquecimento.

Comemoração

Com o término do jogo no Maracanã, todos os olhares se voltaram para o confronto decisivo. Cada ataque do Bolívar era uma apreensão. No entanto, assim como no primeiro tempo, o Rivadavia balançou as redes e fez a alegria dos tricolores.

“Assim foi a partida de hoje. Mas, acima de tudo, a fé. Acima de tudo, foi fazer tudo que estava ao nosso alcance. Os jogadores fizeram tudo que estava ao alcance. Terminou como queríamos. E repito que o meu prognóstico estava baseado pura e exclusivamente na fé e no trabalho que fazem todos que estão aqui no Fluminense”, disse Zubeldía em coletiva.

Em zona mista, Canobbio, que marcou o terceiro gol da vitória, afirmou que nunca tinha passado como uma situação parecida.

A situação do grupo

O Independiente Rivadavia chegou a 16 pontos, com cinco vitórias e um empate em seis partidas, e garantiu uma das melhores campanhas da Libertadores, atrás apenas do Flamengo. O Bolívar ficou com cinco pontos, terminou em terceiro e vai jogar os playoffs da Copa Sul-Americana. O Fluminense terminou o Grupo C com oito pontos, enquanto o La Guaira ficou com três pontos.

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