Terceiro “mais velho” da elite, Flamengo busca rejuvenescer elenco

Com uma espinha dorsal composta por diversos jogadores acima dos 30 anos, o Flamengo tem o terceiro elenco mais velho em média do Brasileirão. Até o momento, o Rubro-Negro utilizou 24 atletas no Brasileirão, com a idade média ficando na casa dos 29,2 anos.

Assim, fica atrás somente de Mirassol (29,7) e Chapecoense (29,4), de acordo com números do “Transfermarkt”. Dessa forma, um dos objetivos do clube carioca na próxima janela de transferências será de rejuvenescer o elenco, que hoje conta com 13 atletas acima dos 30 anos.

LEIA MAIS: Saúl, do Flamengo, revela trabalho nas férias para melhorar condição física

A espinha dorsal citada tem Rossi (30), Varela (33), Léo Ortiz (30), Léo Pereira (30), Alex Sandro (35), Jorginho (34), Pulgar (32) e de Arrascaeta (31), todos acima dos 30 anos. Dentre os titulares habituais, somente Pedro (28), Plata (25) e Luiz Araújo (29) não chegaram ao grande “3.0”.

Assim, através da diretoria e da comissão técnica, a ideia é apostar em nomes mais jovens, segundo o “ge”, evitando contratações acima dos 26 anos. Isso passa também, afinal, no retorno técnico imediato aliado ao potencial de retorno financeiro com possíveis vendas no futuro.

Além disso, mesmo que não abuse de compras no mercado, há a possibilidade de utilizar mais jogadores da base no elenco. Dessa forma, o técnico Leonardo Jardim deverá utilizar a intertemporada durante parte da parada para a Copa do Mundo para observar os jovens talentos. Jogadores como Daniel Sales, Douglas Telles, Joshua e Guilherme Gomes atuaram pelo Campeonato Carioca, o que pode contar a favor dos atletas em oportunidades futuras.

Opção nova para o ataque

No Brasileirão Sub-20, aliás, Josmar, de apenas 17 anos, é o artilheiro da equipe, com sete gols, sendo um dos concorrentes. Afinal, um dos problemas do Flamengo está nas opções para centroavante, visto que atualmente somente Pedro e Bruno Henrique atuam no setor. O ex-atacante do Avaí, então, surge como candidato, já que se destaca desde sua chegada, em fevereiro deste ano, marcando oito gols em 18 aparições.

Os mais velhos do elenco do Flamengo

Bruno Henrique e Alex Sandro – 35 anos

Danilo e Jorginho – 34 anos

Varela – 33 anos

Erick Pulgar – 32 anos

Giorgian de Arrascaeta e Saúl Ñíguez – 31

Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira e Cebolinha – 30 anos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.