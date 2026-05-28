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Palmeiras defende escrita por vaga na Libertadores em despedida dos convocados

Palmeiras defende escrita por vaga na Libertadores em despedida dos convocados
Palmeiras defende escrita por vaga na Libertadores em despedida dos convocados -

O Palmeiras entra em campo nesta rodada com um objetivo claro: confirmar a classificação para as oitavas de final da Libertadores e, de quebra, manter a escrita positiva sobre o Junior Barranquilla-COL. Além da importância do resultado, a partida das 19h (de Brasília) também deve marcar a despedida temporária dos jogadores convocados para suas respectivas seleções para a Copa do Mundo, o que aumenta o peso do compromisso para o elenco alviverde.

A equipe paulista chega embalada pelo bom momento na temporada e aposta na força do elenco para manter a regularidade. Diante de sua torcida, o time tenta transformar o ambiente favorável em mais uma atuação consistente e ainda sonhar com o primeiro lugar da chave. Para isso, é necessário vencer e torcer pelo tropeço do Cerro Porteño, do Paraguai, diante do Sporting Cristal-PER.

Além da busca pela classificação, o Palmeiras também defende uma escrita diante do Junior Barranquilla. Afinal, as equipes já se enfrentaram cinco vezes pelo torneio continental, com ampla vantagem alviverde: são quatro vitórias do Verdão e um empate, mantendo a invencibilidade no histórico do confronto. A partida que terminou em igualdade no placar foi justamente nesta edição, no 1 a 1, na Colômbia.

Convocações no horizonte

O duelo pode representar um dos últimos compromissos do grupo completo antes da pausa para a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. Isso porque Jhon Arias irá se apresentar à seleção da Colômbia ao lado de outros dois ex-palmeirenses: o zagueiro Mina e o volante Richard Ríos, que também estão na lista do técnico Néstor Lorenzo.

Contudo, o clube também já trabalha com outras possíveis ausências. Entre elas, as de Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Maurício, Ramón Sosa e Flaco López, que aguardam as convocações de suas respectivas seleções (Paraguai, Uruguai e Argentina). Piquerez, por sua vez, segue em recuperação de uma lesão, mas ainda sonha com uma vaga na seleção celeste.

Algo que inclusive incomodou o clube, que tentou adiar a 18ª rodada do Brasileirão ao lado do Flamengo, atual segundo lugar no campeonato. Por outro lado, a CBF negou o pedido. Isso tende a fazer com que o Alviverde vá desfalcado para o duelo com a Chapecoense, no Allianz Parque. Da mesma forma que o Rubro-Negro diante do Coritiba, no Maracanã.

Confrontos entre Palmeiras x Junior Barranquilla

1 – Junior Barranquilla 0 x 3 Palmeiras – Libertadores 2018
2 – Palmeiras 3 x 1 Junior Barranquilla – Libertadores 2018
3 – Junior Barranquilla 0 x 2 Palmeiras – Libertadores 2019
4 -Palmeiras 3 x 0 Junior Barranquilla – Libertadores 2019
5 – Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras – Libertadores 2026

Dados do portal O Gol


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