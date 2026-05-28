Palmeiras defende escrita por vaga na Libertadores em despedida dos convocados

O Palmeiras entra em campo nesta rodada com um objetivo claro: confirmar a classificação para as oitavas de final da Libertadores e, de quebra, manter a escrita positiva sobre o Junior Barranquilla-COL. Além da importância do resultado, a partida das 19h (de Brasília) também deve marcar a despedida temporária dos jogadores convocados para suas respectivas seleções para a Copa do Mundo, o que aumenta o peso do compromisso para o elenco alviverde.

A equipe paulista chega embalada pelo bom momento na temporada e aposta na força do elenco para manter a regularidade. Diante de sua torcida, o time tenta transformar o ambiente favorável em mais uma atuação consistente e ainda sonhar com o primeiro lugar da chave. Para isso, é necessário vencer e torcer pelo tropeço do Cerro Porteño, do Paraguai, diante do Sporting Cristal-PER.

Além da busca pela classificação, o Palmeiras também defende uma escrita diante do Junior Barranquilla. Afinal, as equipes já se enfrentaram cinco vezes pelo torneio continental, com ampla vantagem alviverde: são quatro vitórias do Verdão e um empate, mantendo a invencibilidade no histórico do confronto. A partida que terminou em igualdade no placar foi justamente nesta edição, no 1 a 1, na Colômbia.

Convocações no horizonte

O duelo pode representar um dos últimos compromissos do grupo completo antes da pausa para a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. Isso porque Jhon Arias irá se apresentar à seleção da Colômbia ao lado de outros dois ex-palmeirenses: o zagueiro Mina e o volante Richard Ríos, que também estão na lista do técnico Néstor Lorenzo.

Contudo, o clube também já trabalha com outras possíveis ausências. Entre elas, as de Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Maurício, Ramón Sosa e Flaco López, que aguardam as convocações de suas respectivas seleções (Paraguai, Uruguai e Argentina). Piquerez, por sua vez, segue em recuperação de uma lesão, mas ainda sonha com uma vaga na seleção celeste.

Algo que inclusive incomodou o clube, que tentou adiar a 18ª rodada do Brasileirão ao lado do Flamengo, atual segundo lugar no campeonato. Por outro lado, a CBF negou o pedido. Isso tende a fazer com que o Alviverde vá desfalcado para o duelo com a Chapecoense, no Allianz Parque. Da mesma forma que o Rubro-Negro diante do Coritiba, no Maracanã.

Confrontos entre Palmeiras x Junior Barranquilla

1 – Junior Barranquilla 0 x 3 Palmeiras – Libertadores 2018

2 – Palmeiras 3 x 1 Junior Barranquilla – Libertadores 2018

3 – Junior Barranquilla 0 x 2 Palmeiras – Libertadores 2019

4 -Palmeiras 3 x 0 Junior Barranquilla – Libertadores 2019

5 – Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras – Libertadores 2026

Dados do portal O Gol



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