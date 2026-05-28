Quais são as seleções estreantes na Copa do Mundo de 2026? Veja a lista

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções na disputa pelo título. Se tivemos oito grupos com 32 seleções nas últimas sete Copas, dessa vez teremos 12 grupos para abrigar as 48.

Por conta desse aumento, o futebol deu a possibilidade de surpresas na classificação para a Copa do Mundo. Por isso, quatro seleções aproveitaram para finalmente disputar um Mundial. Veja a lista de quem vai debutar no maior palco do futebol mundial em 2026.

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Cabo Verde (Grupo H)

Ao terminar na primeira colocação do Grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo, Cabo Verde se classificou para seu primeiro Mundial da história do país. O arquipélago, além de entrar para os livros de seleções que já disputaram uma Copa, também está na história por se tornar o menor país em extensão territorial e o segundo menos populoso a participar de uma edição de Copa.

Os Tubarões Azuis já haviam dado sinais de que fariam história quando fizeram uma grande campanha na Copa das Nações Africanas de 2024, quando foi até as quartas de finais e foram eliminados nos pênaltis para a África do Sul, deixando a competição sem perder uma partida.

Nesta Copa do Mundo, Cabo Verde foi sorteado para estar no Grupo H, ao lado de Espanha, Arábia Saudita e Uruguai. A estreia será diante da poderosa Espanha, no dia 15 de junho, às 13h. Depois, vem o compromisso diante de Uruguai, no dia 21, às 20h, e a última partida da fase de grupos será contra a Arábia Saudita, no dia 26, às 21h.

Curaçao (Grupo E)

Pela primeira vez na história, a pequena ilha caribenha estará presente entre as maiores seleções em uma Copa do Mundo. No entanto, engana-se quem acredita que a classificação de Curaçao para a Copa aconteceu somente pela classificação automática de Estados Unidos, México e Canadá como países-sede.

Com o talento de Tahith Chong e dos irmãos Leandro e Juninho Bacuna, Curaçao fez uma grande campanha nas Eliminatórias da CONCACAF, liderando o Grupo B, com uma campanha invicta que garantiu a classificação direta para o Mundial.

O sonho de Curaçao na Copa do Mundo será no Grupo E, ao lado de Alemanha, Equador e Costa do Marfim. A estreia em Copas será contra a toda poderosa Alemanha, no dia 14 de junho, às 14h. O segundo jogo será diante do Equador, no dia 20 de junho, às 21h, e a última partida da fase de grupos será diante da Costa do Marfim, no dia 25, às 17h.

Jordânia (Grupo J)

Uma das estreantes da Copa do Mundo de 2026 é a seleção da Jordânia. Depois de nove tentativas que bateram na trave nas Eliminatórias Asiáticas, a Jordânia conquistou a tão sonhada vaga no Mundial ao ser a segunda colocada no Grupo B, garantido a classificação direta, sem precisar enfrentar a repescagem internacional.

Considerada como uma das grandes gerações do futebol local, a seleção da Jordânia vinha dando sinais de que poderia fazer história, como por exemplo, o vice-campeonato da Copa da Ásia em 2023.

Os primeiros jogos da história da Jordânia em Copas do Mundo será no Grupo J. A estreia em Copas será contra a Áustria, no dia 17 de junho, às 1h. Já o segundo jogo será no dia 23 de junho, às 0h, contra a Argélia. O último jogo da fase de grupos será o maior desafio, contra a atual campeã mundial Argentina, no dia 27 de junho, às 23h.

Uzbequistão (Grupo K)

Por fim, o Uzbequistão fecha a lista de estreantes na Copa do Mundo de 2026. Independente somente em 1991, após o fim da União Soviética, a margem uzbeque de classificação para um Mundial é relativamente pequena em comparação a outras seleções. Logo, a primeira vaga em Copas foi algo a ser bastante comemorado no país.

O Uzbequistão se classificou para a Copa do Mundo com a segunda colocação do Grupo A das Eliminatórias Asiáticas, com uma campanha de seis vitórias, três empates e apenas uma derrota. Seus principais jogadores são Khusanov, zagueiro do Manchester City, e o atacante Shumurodov, da Roma. São nestes nomes que moram a esperança de uma histórica campanha no Mundial.

A seleção uzbeque está no Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A primeira partida do país na história das Copas será contra a Colômbia, no dia 17 de junho, às 23h. O segundo compromisso será contra Portugal, no dia 23, às 14h. O último jogo da primeira fase será diante da República Democrática do Congo, no dia 27 de junho, às 20h30.

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