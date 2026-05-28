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Jornalista aponta Filipe Luís como novo técnico do Monaco, da França

Jornalista aponta Filipe Luís como novo técnico do Monaco, da França
Jornalista aponta Filipe Luís como novo técnico do Monaco, da França -

O Monaco chacoalhou o mercado do futebol europeu nesta quinta-feira (28) ao fechar a contratação de Filipe Luís como seu novo treinador. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano e o jornal francês L’Equipe, o técnico brasileiro firmou um acordo com a equipe do principado e assinará um vínculo válido até 2028.

A princípio, o diretor esportivo do Monaco, o também brasileiro Thiago Scuro, liderou toda a engenharia da negociação com o ex-lateral. Diante disso, a diretoria buscou Filipe Luís com a missão imediata de substituir Sébastien Pocognoli. O antigo comandante perdeu o cargo logo após terminar o Campeonato Francês na modesta 7ª posição e falhar na busca por uma vaga na Champions League.

Além de correr contra o tempo, o clube francês precisou ser ágil nos bastidores para superar a concorrência de gigantes do continente. Segundo a imprensa alemã, o Bayer Leverkusen também mirava o técnico para a vaga de Kasper Hjulmand. Da mesma forma, o nome de Filipe Luís chegou a circular nos corredores do Chelsea antes de os ingleses anunciarem a contratação de Xabi Alonso.

Histórico de Filipe Luís

Como resultado desse acerto, Filipe Luís terá sua primeira experiência como treinador no futebol europeu — um solo que ele conhece muito bem, visto que fez história no continente ao defender a camisa do Atlético de Madrid durante os tempos de jogador. Atualmente, o profissional estava livre no mercado desde que encerrou sua passagem pelo Flamengo, em março deste ano.

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Logo após pendurar as chuteiras em 2024, o ídolo rubro-negro iniciou sua trajetória na área técnica precisamente nas categorias de base do clube carioca. Pouco depois, ele assumiu o elenco principal e consolidou seu nome na função ao conquistar títulos expressivos como a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

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