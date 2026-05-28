Jornalista aponta Filipe Luís como novo técnico do Monaco, da França

O Monaco chacoalhou o mercado do futebol europeu nesta quinta-feira (28) ao fechar a contratação de Filipe Luís como seu novo treinador. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano e o jornal francês L’Equipe, o técnico brasileiro firmou um acordo com a equipe do principado e assinará um vínculo válido até 2028.

A princípio, o diretor esportivo do Monaco, o também brasileiro Thiago Scuro, liderou toda a engenharia da negociação com o ex-lateral. Diante disso, a diretoria buscou Filipe Luís com a missão imediata de substituir Sébastien Pocognoli. O antigo comandante perdeu o cargo logo após terminar o Campeonato Francês na modesta 7ª posição e falhar na busca por uma vaga na Champions League.

Além de correr contra o tempo, o clube francês precisou ser ágil nos bastidores para superar a concorrência de gigantes do continente. Segundo a imprensa alemã, o Bayer Leverkusen também mirava o técnico para a vaga de Kasper Hjulmand. Da mesma forma, o nome de Filipe Luís chegou a circular nos corredores do Chelsea antes de os ingleses anunciarem a contratação de Xabi Alonso.

Histórico de Filipe Luís

Como resultado desse acerto, Filipe Luís terá sua primeira experiência como treinador no futebol europeu — um solo que ele conhece muito bem, visto que fez história no continente ao defender a camisa do Atlético de Madrid durante os tempos de jogador. Atualmente, o profissional estava livre no mercado desde que encerrou sua passagem pelo Flamengo, em março deste ano.

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Logo após pendurar as chuteiras em 2024, o ídolo rubro-negro iniciou sua trajetória na área técnica precisamente nas categorias de base do clube carioca. Pouco depois, ele assumiu o elenco principal e consolidou seu nome na função ao conquistar títulos expressivos como a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

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