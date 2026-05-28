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Neymar tem lesão grau 2, afirma médico da Seleção Brasileira

Neymar tem lesão grau 2, afirma médico da Seleção Brasileira
Neymar tem lesão grau 2, afirma médico da Seleção Brasileira -

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (28), na Granja Comary, que o atacante Neymar tem uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, ou seja, mais grave do que o esperado.

“Ele se apresentou ontem na Granja Comary, fez todos os exames médicos, complementares e terminou com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau dois na panturrilha, não apenas um edema”, disse Lasmar.

Com isso, o jogador do Santos está fora do amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, no último jogo da Seleção antes da viagem aos Estados Unidos, e contra o Egito, em Cleveland, no dia 6, uma semana antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

“O atleta segue em tratamento, a nossa expectativa é que no prazo de duas a três semanas ele esteja liberado. Conosco, ele está em tratamento intensivo para avaliarmos diariamente a evolução, mas a expectativa é essa”, completou Lasmar.

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