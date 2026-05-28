Memphis fala sobre futuro no Corinthians: “Não vim para ganhar milhões”

De volta ao time titular diante do Platense-ARG, nesta quarta-feira (27), Memphis abriu o jogo sobre seu futuro no Corinthians. Assim, o atacante holandês, que tem contrato com o clube até 20 de junho, explicou que não veio ao Brasil para ganhar milhões, mas que a negociação não é tão simples assim.

“Eu espero que, desta vez, o mundo inteiro não tenha que ficar de olho no meu contrato todos os dias, todo dia indo atrás de números. Mas, se gostam de fazer isso, podem fazer”, disse Memphis na zona mista da Neo Química Arena após o revés para o time argentino na Libertadores.

“Eu faço muito dinheiro por muitos anos jogando profissionalmente desde os 16 anos. Eu fiz meu primeiro milhão quando eu tinha 19. Não é que eu vim para o Brasil para fazer milhões. Eu já fazia milhões por muitos anos. Tudo que eu quero é retribuir”, completou.

“Acho que já falei bastante, fiz bastante, acho que todo mundo sabe o meu desejo. O clube, os torcedores, eles sabem que eu amo o Corinthians. Eu amaria ficar, obviamente não é tão fácil assim, mas a gente está vendo uma melhor forma de negociar”, explicou.

Diante deste cenário, o jogador aceita reduzir sua remuneração, mas apesar dos avanços nas conversas, a negociação está travada. Afinal, de acordo com o presidente Osmar Stabile, o Corinthians não tem dinheiro para bancar o atacante holandês a partir de julho. O Timão, então, busca o apoio de empresas para pagar a remuneração dele e ajudar na permanência.

Entenda o cenário

Atualmente, o clube paulista ainda deve R$ 42 milhões a Memphis em bonificações. O contrato feito na gestão do ex-presidente Augusto Melo, prevê R$ 28.353.783 de salário e R$ 28.353.783 de direitos de imagem (cerca de R$ 2,57 milhões por mês). Além disso, há outros contratos, com pagamento de luvas, bonificações por desempenho (participação em jogos, assistências e gols) e prêmio por título.

Por fim, convocado para a Copa do Mundo pelo técnico Ronald Koeman, Depay irá para o seu terceiro mundial. Maior artilheiro da história da Holanda, o atacante desfalca o Timão diante do Grêmio pelo Brasileirão, no sábado (30).

“Para mim, algo que eu adoraria, é algo que eu não posso responder agora, mas eu quero ficar aqui. Eu não sou o que faz a oferta, a proposta e a assina. Então, eu faço um ótimo esforço, acho que sempre fiz um ótimo esforço aqui no Corinthians para proteger o clube, para proteger os torcedores. Nós devemos também concordar e ser honestos que eu experimentei coisas nos últimos dois anos que eu não tinha experimentado na minha carreira antes”, concluiu.

“Tem que haver uma boa negociação, a renovação, tudo isso. E isso será algo privado. Eu espero que, desta vez, o mundo inteiro não fique de olho no meu contrato, todo dia indo atrás de números. Mas, se gostam de fazer isso, podem fazer. Eu faço muito dinheiro por muitos anos jogando profissionalmente desde 16 anos. Eu fiz meu primeiro milhão quando eu tinha 19. Não é que eu vim para o Brasil para fazer milhões. Eu já fazia milhões por muitos anos. Tudo que eu quero é devolver. Eu não quero mostrar, mas as pessoas sabem dos números”, completou.