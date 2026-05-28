São Paulo é o clube da Série A que menos converte receitas em reforços, aponta estudo

De acordo com o estudo, o clube arrecadou R$ 2,5 bilhões no período de três anos e gastou R$ 255 milhões com contratações, apenas 10%. Em seguida, vem o arquirrival Corinthians, com 11% das receitas investidas em reforços. Ainda sobre os clubes paulistas, o Palmeiras soma 39%, Santos e Red Bull Bragantino gastaram 26% Na liderança geral, está o Bahia, com 75% do valor arrecadado investido em contratações.

Além disso, o estudo aponta o São Paulo como segundo clube com balanço mais positivo entre gastos com contratações e arrecadação somente com vendas de direitos de atletas.

Durante o período, o clube faturou R$ 513 milhões e ficou com saldo positivo de R$ 258 milhões. O Timão, por sua vez, lidera com R$ 294 milhões de saldo positivo, arrecadando R$ 660 milhões e gastando R$ 366 milhões.

Por fim, o clube do Morumbis teve déficit de R$ 284 milhões em 2024 e superávit de R$ 56 milhões em 2025. Uma variação positiva de R$ 344 milhões de um ano para outro. Já o rival teve dois déficits seguidos: R$ 232 milhões em 2024 e R$ 127 milhões em 2025.