Casemiro sai em defesa de Endrick e pede menos pressão sobre jovens: ”Apenas protegi”

Um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira, Casemiro precisou lidar com temas delicados nesta quinta-feira (28/5), na Granja Comary. Além das perguntas sobre a situação física de Neymar, o volante também comentou a repercussão de uma entrevista recente envolvendo Endrick.

Antes da coletiva, o médico Rodrigo Lasmar confirmou que Neymar sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha e ainda não tem presença garantida sequer na estreia da Copa do Mundo, diante do Marrocos, no dia 13 de junho.

Questionado sobre o camisa 10, Casemiro preferiu adotar cautela e reforçou a importância de ter todos os jogadores saudáveis durante o torneio.

“O doutor (Lasmar) já deixou bem claro. A gente tem que respeitar. Nenhum jogador gosta de estar lesionado, mas tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam saudáveis para jogar porque a gente sabe que precisamos de todos os jogadores. O doutor já deixou claro que a evolução é dia após dia. Todos os jogadores aqui são importantes”, afirmou o meio-campista.

Casemiro explica repercussão sobre Endrick

Apesar da preocupação com Neymar, o tema que mais incomodou Casemiro nos últimos dias foi a interpretação de parte da torcida sobre uma entrevista concedida anteriormente à TNT Sports. Nas redes sociais, muitos entenderam que o volante teria colocado Endrick como um jogador sem espaço ou protagonismo no grupo da Seleção.

O camisa 5 negou qualquer crítica ao jovem atacante e explicou que sua intenção era justamente proteger os mais novos da pressão de uma Copa do Mundo.

“Fiquei bastante chateado. No momento que fui tentar proteger o jogador, tentar não colocar o peso nele em uma Copa do Mundo… Endrick é um jogador que vai jogar umas três, quatro Copas. Ele é um grande jogador. A questão foi só de protagonismo. Existe outros jogadores que estão à frente e tem que assumir o protagonismo. E outros jogadores como Rayan, Endrick, resolvam sem essa pressão. Os cortes acontecem. Mas redes sociais acontecem essas coisas” , comentou Casemiro.

Mais uma Copa do Mundo para o volante

Por fim, o volante também aproveitou a entrevista para falar sobre o sentimento de disputar mais um Mundial com a camisa da Seleção Brasileira. Capitão e referência do elenco, ele destacou a importância de aproveitar cada momento da competição.

“A sensação de estar no grupo da Seleção, de disputar uma Copa é uma felicidade, um sonho de criança. É um sonho realizado.”

“Passar para as pessoas que vêm pela primeira vez é que desfrutem, é um momento único.”, finalizou.

Assim, a Seleção Brasileira segue treinando em Teresópolis antes do amistoso contra o Panamá, marcado para domingo (31/5), às 18h30, no Maracanã. Aliás, o duelo será a despedida da equipe em solo brasileiro antes da viagem para os Estados Unidos.

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