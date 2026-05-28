Neymar de duas a três semana fora, avisa médico da Seleção

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (28), na Granja Comary, que o atacante Neymar tem uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, ou seja, mais grave do que o esperado. Com isso, o jogador do Santos perderá os dois amistoso antes da Copa do Mundo e a estreia da equipe verde e amarela no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

“Ele se apresentou ontem na Granja Comary, fez todos os exames médicos, complementares e terminou com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau dois na panturrilha, não apenas um edema”, disse Lasmar, antes das coletivas do goleiro Weverton e do volante Casemiro.

Com a contusão, o astro do Peixe está fora do amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, no último jogo da Seleção antes da viagem aos Estados Unidos, e contra o Egito, em Cleveland, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

“O atleta segue em tratamento, a nossa expectativa é que no prazo de duas a três semanas ele esteja liberado. Conosco, ele está em tratamento intensivo para avaliarmos diariamente a evolução, mas a expectativa é essa”, completou Lasmar.

Na última quarta-feira (27), Neymar não participou do treino com bola e realizou exames em uma clínica de Teresópolis.

O diagnóstico, segundo Lasmar, é diferente, portanto, do resultado apresentado pelo Santos. Afinal, Rodrigo Zogaib, médico do Peixe, havia afirmado que o problema era um edema e que o atacante estaria à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o início das atividades, algo que não aconteceu.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo e enfrenta o Marrocos (13/6) em New Jersey, o Haiti (19/6) na Filadélfia, e a Escócia (24/6) em Miami. Antes, entretanto, a Seleção tem dois amistosos pela frente: contra o Panamá, dia 31/5, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6/6, em Cleveland. Nesta terça-feira (26), o grupo começou a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis.

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