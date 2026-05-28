Zagueiro da Seleção Brasileira entra na mira do Bayern de Munique, diz jornal

Às vésperas de disputar sua segunda Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, Bremer vive um momento de indefinição na Juventus. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o clube de Turim precisará negociar alguns jogadores após ficar fora da próxima edição da Champions League, e o zagueiro brasileiro aparece entre os nomes mais valorizados do elenco. Assim, equipes da Premier League e o Bayern de Munique monitoram a situação do defensor.

No cenário que envolve o clube alemão, uma possível transferência pode incluir Kim Min-jae. O sul-coreano agrada ao técnico Luciano Spalletti, que já trabalhou com o jogador nos tempos de Napoli. A Velha Senhora avalia a possibilidade de contratar Kim por empréstimo caso avance nas conversas com o Bayern pelo brasileiro.

Embora seja considerado uma peça importante no elenco da Juventus, Bremer não é visto pela diretoria como um atleta fora do mercado. O técnico Luciano Spalletti aprecia as qualidades do defensor, mas entende que o brasileiro não se encaixa totalmente em algumas demandas táticas da equipe italiana. Além disso, uma possível transferência ajudaria o clube a reduzir os gastos com salários, já que o zagueiro possui um dos vencimentos mais elevados do elenco.

Valorização com o Mundial

A expectativa nos bastidores é que a participação do defensor na próxima Copa do Mundo aumente ainda mais sua valorização no mercado europeu. Avaliado em cerca de 40 milhões de euros — aproximadamente R$ 235 milhões —, o zagueiro deve discutir seu futuro com o clube italiano somente após o torneio. Enquanto isso, seus empresários já analisam ofertas e sondagens de outros clubes.

Por fim, desde que chegou à Velha Senhora, Bremer soma números expressivos. O zagueiro já entrou em campo 121 vezes e marcou 12 gols no período. O vínculo atual do brasileiro com o clube italiano é válido até junho de 2029.

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