Martinelli destaca reação do Fluminense para garantir classificação na Copa Libertadores

O Fluminense assegurou sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o Deportivo La Guaira-VEN por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã. Logo após o apito final, os jogadores tricolores celebraram a classificação e fizeram questão de destacar a superação do elenco, que superou uma campanha irregular na fase de grupos para seguir adiante no torneio continental.

Um dos grandes nomes do confronto, o volante Martinelli deu uma assistência decisiva e reconheceu que o elenco planejava uma trajetória menos turbulenta na primeira fase. Apesar disso, o atleta valorizou a vaga conquistada sob forte pressão. Em sua análise sobre o desempenho inicial do time, ele foi direto.

“Eu acho que foi uma fase de grupos que tínhamos que ter passado um pouco melhor. A gente tinha time para isso. Alguns jogos a gente acabou não conseguindo um resultado positivo. Desde quando eu estou aqui sempre foi muito difícil, então não vai ser diferente”, afirmou.

Em seguida, o meio-campista fez questão de enaltecer o papel das arquibancadas e projetou o crescimento do Fluminense nos confrontos eliminatórios que virão pela frente.

“A torcida fez uma linda festa aqui hoje. A gente conta com eles nas oitavas, se Deus quiser. Jogo de mata-mata é diferente, outro tipo de jogo. Temos que ser melhores que os adversários em 180 minutos. É outra competição. Tenho certeza que vamos crescer depois dessa parada (para a Copa do Mundo)”, completou.

Retorno ao Fluminense

Da mesma forma, ele destacou sua recuperação para conseguir estar pronto no duelo decisivo no Maior do Mundo

“Quando deram a previsão de retorno, acho que disseram que eu só voltaria depois da Copa. Eu estava ansioso, queria jogar e tentei voltar para o jogo contra o Bolívar, mas não consegui; ainda não estava apto para estar no time.”, comentou.

Graças ao triunfo no Rio de Janeiro e à vitória do Independiente Rivadavia por 3 a 1 sobre o Bolívar, o Fluminense carimbou o passaporte para a próxima fase na segunda posição do Grupo G.

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