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Martinelli destaca reação do Fluminense para garantir classificação na Copa Libertadores

Martinelli destaca reação do Fluminense para garantir classificação na Copa Libertadores
Martinelli destaca reação do Fluminense para garantir classificação na Copa Libertadores -

O Fluminense assegurou sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o Deportivo La Guaira-VEN por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã. Logo após o apito final, os jogadores tricolores celebraram a classificação e fizeram questão de destacar a superação do elenco, que superou uma campanha irregular na fase de grupos para seguir adiante no torneio continental.

Um dos grandes nomes do confronto, o volante Martinelli deu uma assistência decisiva e reconheceu que o elenco planejava uma trajetória menos turbulenta na primeira fase. Apesar disso, o atleta valorizou a vaga conquistada sob forte pressão. Em sua análise sobre o desempenho inicial do time, ele foi direto.

“Eu acho que foi uma fase de grupos que tínhamos que ter passado um pouco melhor. A gente tinha time para isso. Alguns jogos a gente acabou não conseguindo um resultado positivo. Desde quando eu estou aqui sempre foi muito difícil, então não vai ser diferente”, afirmou.

Em seguida, o meio-campista fez questão de enaltecer o papel das arquibancadas e projetou o crescimento do Fluminense nos confrontos eliminatórios que virão pela frente.

“A torcida fez uma linda festa aqui hoje. A gente conta com eles nas oitavas, se Deus quiser. Jogo de mata-mata é diferente, outro tipo de jogo. Temos que ser melhores que os adversários em 180 minutos. É outra competição. Tenho certeza que vamos crescer depois dessa parada (para a Copa do Mundo)”, completou.

Retorno ao Fluminense

Da mesma forma, ele destacou sua recuperação para conseguir estar pronto no duelo decisivo no Maior do Mundo

“Quando deram a previsão de retorno, acho que disseram que eu só voltaria depois da Copa. Eu estava ansioso, queria jogar e tentei voltar para o jogo contra o Bolívar, mas não consegui; ainda não estava apto para estar no time.”, comentou.

Graças ao triunfo no Rio de Janeiro e à vitória do Independiente Rivadavia por 3 a 1 sobre o Bolívar, o Fluminense carimbou o passaporte para a próxima fase na segunda posição do Grupo G.

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