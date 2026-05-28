EDIÇÃO DIGITAL
O jornal mais irreverente do Rio direto no seu computador, celular e tablet.
Acesse já!
Últimas notícias
Geral
Polícia
De responsa
Mundo e Tecnologia
Saúde
Imóveis
Alô Comunidade
Esportes
Botafogo
Flamengo
Fluminense
Vasco
Celebridades e TV
Home
Carnaval
ASSINE JÁ!
Home
Últimas notícias
Horóscopo
Carnaval
Esportes
Celebridades & TV
Gata da Hora
buscar
Jogada10
Festas de Gonzalo Plata geram reclamações e multa em condomínio de luxo no Rio
Por
Jogada10
Publicado às 10h54 de 28/05/2026
Festas de Gonzalo Plata geram reclamações e multa em condomínio de luxo no Rio -
Jogada10
Jogador do Flamengo vira alvo de queixas de moradores após eventos com som alto e festas que avançam pela madrugada na Barra da Tijuca
As mais lidas
Recomendadas