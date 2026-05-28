Aos 18 anos, Yamal é o jogador mais valioso do mundo; veja o valor

Aos 18 anos, Lamine Yamal, atacante do Barcelona, assumiu o posto de jogador mais valioso do futebol mundial em 2026, segundo levantamento divulgado pela consultoria Football Benchmark. O estudo coloca o espanhol no topo do mercado global e reforça o crescimento financeiro da nova geração do futebol europeu.
Logo atrás de Yamal aparecem Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Erling Haaland, do Manchester City. Além disso, o relatório destaca que os três atletas são atualmente os únicos do futebol mundial avaliados acima da marca dos 200 milhões de euros, consolidando o domínio das principais estrelas do futebol europeu no mercado esportivo.
No Real Madrid, além de Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior também aparecem entre os atletas mais valorizados do planeta. Enquanto isso, o Barcelona amplia o protagonismo da nova geração com nomes como Pedri e Pau Cubarsí. Já a Premier League segue concentrando boa parte dos jogadores mais caros do futebol, principalmente com Arsenal e Manchester City.
Por outro lado, o PSG aposta em um elenco cada vez mais jovem após a saída de Mbappé. Nesse cenário, Désiré Doué lidera a lista do clube francês, seguido por João Neves e Vitinha. Segundo a Football Benchmark, o crescimento financeiro dos gigantes europeus impulsiona diretamente a valorização dos atletas. O estudo aponta, inclusive, que os dez clubes mais ricos do continente ultrapassaram juntos a marca de 12 bilhões de euros em valor de elenco.
Yamal lidera lista que reúne estrelas do futebol europeu
- Lamine Yamal (Barcelona) — € 290 milhões (R$ 1,7 bilhão)
- Kylian Mbappé (Real Madrid) — € 238 milhões (R$ 1,4 bilhão)
- Erling Haaland (Manchester City) — € 206 milhões (R$ 1,2 bilhão)
- Jude Bellingham (Real Madrid) — € 177 milhões (R$ 1 bilhão)
- Bukayo Saka (Arsenal) — € 148 milhões (R$ 872 milhões)
- Vinícius Júnior (Real Madrid) — € 139 milhões (R$ 819 milhões)
- Pedri (Barcelona) — € 139 milhões (R$ 819 milhões)
- Phil Foden (Manchester City) — € 117 milhões (R$ 689 milhões)
- Désiré Doué (PSG) — € 117 milhões (R$ 689 milhões)
- Pau Cubarsí (Barcelona) — € 115 milhões (R$ 678 milhões)
- Declan Rice (Arsenal) — € 115 milhões (R$ 678 milhões)
- João Neves (PSG) — € 111 milhões (R$ 654 milhões)
- William Saliba (Arsenal) — € 102 milhões (R$ 601 milhões)
- Vitinha (PSG) — € 101 milhões (R$ 595 milhões)
- Joško Gvardiol (Manchester City) — € 90 milhões (R$ 530 milhões)
